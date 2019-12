L’etiope Milkesa Menghesha e la turca Yasemine Can vincono l’Atleticom We Run Rome 2019

Grande successo oggi 31 dicembre 2019 della IX edizione della Atleticom We Run Rome, anche quest’anno impreziosita dalla partecipazione di 10.000 atleti.

A tagliare il traguardo per primo, alla fine di una gara entusiasmante, è stato l’atleta etiope Milkesa Menghesha con il tempo di 28:50, seguito dal campione in carica della passata edizione, l’azzurro Daniele Meucci, che ha fermato il cronometro sui 29:44; terzo gradino del podio conquistato dal marocchino Yassine El Fathaoui con 29:49.

In campo femminile, nessuna sorpresa con il successo della favoritissima della vigilia, la turca Yasemine Can, con il tempo di 32:17, davanti a Sofia Yaremchuk che ha replicato il secondo posto dell’anno scorso (32:35); terza Federica Sugamiele con 34:08.

Tra i 10000 atleti alla partenza, anche una nutrita rappresentanza degli arbitri dell’Aia (circa 200), tra cui gli arbitri di serie A Ivano Pezzuto, Fabrizio Pasqua, Valerio Marini e Francesco Fourneau, l’assistente internazionale Veronica Vettorel , il presidente della sezione Roma 1 Roberto Bonardo ed il presidente del CRA Lazio Giulio Dobozs entrambi hanno scelto di correre con i figli piccoli.

«Esprimo tutta la mia soddisfazione per la perfetta riuscita di questa IX edizione della Atleticom We Run Rome. La prossima, quella del decennio, sarà assolutamente indimenticabile, ma già adesso possiamo fregiarci dell’onore di organizzare una delle “10 km” più importanti al mondo. Destinazione di molte migliaia di runners provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero, come testimoniato dal portale francese businessinsider.fr che nello stilare una classifica delle 15 mete europee più ambite per l’ultimo dell’anno, ha inserito al 5° posto la città di Roma grazie all’Atleticom We Run Rome».

Con queste parole Camillo Franchi Scarselli, presidente di Atleticom ha celebrato il successo dell’Atleticom We Run Rome, la manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza di 10 Km e non competitiva sulle distanze di 10 e 5 Km, fiore all’occhiello di Atleticom, organizzata con i patrocini del Comune di Roma, della Regione Lazio, del CONI, l’egida della Fidal, è inserita nel calendario nazionale ed è insignita del riconoscimento di Fidal Silver Label.

WE DANCE ROME: L’ultima notte – New New Year Eve Party

E al termine della corsa, dalle ore 23.00, via alla festa vera e propria con la We Dance Rome: una notte speciale di musica ed energia con le hits più ritmate dal ’90 ad oggi, presso la Ex Caserma G. Reni, in via Guido Reni, 7. Un’area militare dismessa e rimodernata per l’ultima festa dell’anno, nel quartiere Flaminio, nel centro della capitale, all’ombra del Museo Maxxi. Un festival di luci, colori, musica e intrattenimento, con special guest dal mondo della radio, della musica e del cinema, visual show, proiezioni, dj set e tanto altro. In consolle, insieme ai resident di 2000 MANIA, 2 super ospiti: Nicola Teknick Perilli (from DSR) e Davide Berton (from (DSR).

MODALITA’ D’INGRESSO: 25€ – Party con accesso all’evento dalle 23.00.