Licenze NCC, tutto fermo: il bando slitta (forse) a dopo il Giubileo 2025

Chi sperava di mettersi al volante di un’auto nera a Roma in tempo per il Giubileo, dovrà ancora aspettare. E, a questo punto, non è nemmeno chiaro per quanto.

Il tanto atteso bando per il rilascio di 2.000 nuove licenze NCC (noleggio con conducente), inizialmente previsto in parallelo a quello per i taxi, rischia seriamente di restare chiuso in un cassetto almeno fino al 2026.

A confermare i timori è stato Mariano Angelucci, presidente della commissione Turismo di Roma Capitale, durante un’audizione pubblica che ha visto la partecipazione delle associazioni di categoria insieme alla commissione Mobilità.

Il messaggio è stato chiaro, sebbene non esplicitamente definitivo: con un contenzioso ancora in corso a livello nazionale, il Comune di Roma non intende esporsi.

“Finché ci saranno giudizi pendenti e ricorsi, il bando non si farà. Il Comune vuole avere certezza della giurisprudenza in materia”, ha spiegato Angelucci, rimandando ogni aggiornamento a settembre.

Parole che suonano come una doccia fredda per centinaia di aspiranti NCC, molti dei quali avevano sperato di poter cogliere l’occasione del Giubileo 2025 — e del previsto boom di turisti — per iniziare a lavorare.

Eppure, solo pochi mesi fa, la Capitale aveva lanciato il bando per 1.000 nuove licenze taxi, procedura che ormai è giunta al termine. Per gli NCC, invece, è tutto fermo.

A pesare sono soprattutto i nodi irrisolti dei decreti attuativi della legge 12/2019, tra cui il contestato registro elettronico RENT e il foglio di servizio digitale. Quest’ultimo, in particolare, è oggetto di una battaglia legale che dovrebbe concludersi a giugno.

Nel frattempo, cresce il malcontento tra le sigle di categoria, che si dicono deluse da un’Amministrazione che “promette ma non mantiene”.

E a Roma, in un momento in cui i trasporti restano uno dei punti dolenti per cittadini e turisti, il mancato ampliamento del servizio NCC rischia di diventare un altro boomerang politico.

Angelucci, dal canto suo, ha cercato di rassicurare: “Il confronto resta aperto, ci rivedremo a settembre”. Ma con il Giubileo ormai a pieno regime e un bando ancora tutto da decifrare, pensare di vedere su strada 2.000 nuove auto con conducente prima del 2026 sembra più un’illusione che una possibilità concreta.

