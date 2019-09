L’Incontro Associazione Culturale di Tor Tre Teste APS riprende le attività

Riprenderanno a brevissimo, già dai primi di ottobre le numerose ed interessanti attività che L’Incontro Associazione Culturale di Tor Tre Teste APS propone per il nuovo anno sociale 2019/2020.

La sede sarà sempre in Via Roberto Lepetit,86 ed anche molte delle attività saranno una prosecuzione di quelle già sperimentate nell’anno appena trascorso, ma altre ce ne saranno e di interessanti…

Arti marziali, ginnastica dolce, musica e musicalità, coro, burraco, teatro per bambini, inglese e archeologia sono solo alcune delle offerte proposte, altre si aggiungeranno nel corso dell’anno ed inoltre, come già in passato, visite guidate, uscite culturali, serate a teatro serate a tema e altro ancora.

Da anni, infatti, L’Incontro Associazione Culturale di Tor Tre Teste APS, propone interessanti e partecipati momenti di socialità e di cultura lavorando ed impegnandosi nella valorizzazione del territorio, creando non solo momenti di incontro, ma partecipando attivamente alla vita del quartiere e contribuendo alla sua crescita culturale e sociale.

Nella cosiddetta periferia, dove tutto sembra spento e senza luce, vedere accese le stanze del centro ed ascoltare i rumori ed i suoni che provengono dalle sue stanze è senz’altro piacevole quando si percorre la strada, ma entrare e partecipare diventa un modo per divertirsi, socializzare e trascorrere del tempo insieme a persone che nutrono interessi comuni.

Dal 16 settembre sarà possibile informarsi ed iscriversi!

Per avere tutte le informazioni basterà rivolgersi presso la segreteria del Centro Culturale Lepetit, in via R. Lepetit,86 oppure telefonare al numero della segreteria: 062283794 o inviare una mail a:

culturalepetit @ mail.com