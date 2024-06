Mappa Città Educante, verso la terza edizione

Roma Capitale invita a partecipare alla costruzione della Mappa della Città educante” 2024/25. In vista della terza edizione del progetto, è stato pubblicato l’avviso che contiene le informazioni per presentare proposte progettuali didattico-formative e culturali gratuite rivolte alle scuole romane di ogni ordine e grado.

Possono aderire i soggetti istituzionali pubblici, le strutture interne all’Amministrazione capitolina e gli enti e società del Gruppo Roma Capitale presenti sul territorio.

“Siamo al lavoro per la terza edizione della Mappa, uno strumento prezioso per combattere la povertà educativa – spiega l’assessora alla Scuola, Formazione, Lavoro Claudia Pratelli – e che ha l’ambizione di far entrare la scuola nella vita culturale della città e la città nella scuola.

Voglio già da ora ringraziare le istituzioni culturali per le proposte che invieranno perché si tratta di tante opportunità messe a disposizione gratuitamente per tutti gli studenti e le studentesse.

Nelle edizioni passate sono state centinaia di esperienze straordinarie, ma puntiamo ad una mappa ancora più ricca e partecipata: per noi è la manifestazione concreta della città che si mette a supporto di un progetto educativo, partecipando ad una battaglia che si combatte a scuola più che in ogni altro luogo, quella contro le diseguaglianze.”

Le richieste di adesione al progetto della Mappa, e le relative proposte, potranno essere presentate seguendo le indicazioni fornite sulla pagina dedicata del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale.

