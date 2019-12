Maratona di Roma il 29 marzo 2020

“Corri per Roma e fai correre tutta Roma, questo è il vero grande obiettivo del 29 marzo 2020, data ufficiale della nuova Acea Run Rome The Marathon”.

Così la nota congiunta di Roma Capitale e degli organizzatori della Maratona, diffusa dopo la presentazione della gara all’Ara Pacis con la sindaca Virginia Raggi, l’assessore Daniele Frongia (Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi), la presidente di Acea (anche quest’anno title sponsor) Michaela Castelli. Presenti all’incontro con la stampa anche Alessandro Giacomini (managing director di Infront Italy), Daniele Quinzi (direttore marketing Corriere dello Sport – Stadio) ed Enrico Castrucci (presidente di Italia Marathon Club).

Presentazione all’Ara Pacis (foto C. Papi, Ufficio Stampa Roma Capitale)

Rinnovato il progetto, per mettere in campo “nuove energie” e “tanta voglia di far vedere che Roma ama lo sport e in particolare il running”. Nuova l’organizzazione, affidata a Infront, Corriere dello Sport – Stadio, Italia Marathon Club e Atielle. La corsa resta “una maratona di livello internazionale con decine di migliaia di atleti, metà dei quali provenienti da centinaia di nazioni”. Ma quest’anno è forte “l’attenzione ai romani e a Roma, città unica al mondo per fascino, monumenti, storia, patrimonio dell’Unesco”.

“Parte ufficialmente il conto alla rovescia per l’edizione 2020 della Maratona di Roma. Sarà una festa di tutti e per tutti”, afferma la sindaca Virginia Raggi. “Una manifestazione che si presenterà con una veste rinnovata, a partire dall’organizzazione dell’evento che dopo anni è stata aggiudicata con un bando pubblico. Oltre alla gara degli agonisti, vivremo giorni di sport con tanti appuntamenti e con la Stracittadina anticipata al sabato, aperta a tutti coloro che avranno voglia di divertirsi e di riappropriarsi degli spazi della città.”.

“Siamo davvero orgogliosi di poter presentare oggi, insieme agli organizzatori vincitori del bando pubblico, la rinnovata Maratona di Roma, oggi Acea Run Rome The Marathon”, dichiara l’assessore Daniele Frongia”.

Tutto sulla Maratona 2020 consultando il sito dedicato