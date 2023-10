Maurizio Vitolo e Carla Cocco vincono la Cardio Race 2023

Nella Giornata mondiale della Cardio Race 2023 si è svolta nella bellissima area dell’Ippodromo delle Capannelle la 7ª Edizione della gara podistica.

All’evento hanno aderito numerosi enti pubblici e privati coinvolti nell’erogazione di servizi di consulenza gratuita ai visitatori.

Infatti nel bellissimo e accogliente prato di erba verde ben rasata dell’Ippodromo facevano bella mostra i gazebo per effettuare i check-up di prevenzione: cardiovascolare con elettrocardiogramma ed ecocardiogramma; trattamenti osteopatici, massaggi fisioterapici; controllo della vista con screening a cura di Commissione Difesa Vista Ets e controlli dell’udito; consulenze nutrizionali e psicologiche; screening gratuiti di prevenzione oncologica per tumori cutanei; controlli di prevenzione per il tumore al seno.

E ancora: convegno su alimentazione, sport e salute del cuore, lezioni di nutrizionisti, classi di pilates e yoga con esperti del settore e corsi di pronto soccorso e disostruzione delle vie aree nel lattante, adolescente e adulto.

Le gare. La Dream Com, con il supporto tecnico dell’Acsi Italia Atletica, ha organizzato la 7ª edizione della Cardio Race, manifestazione di corsa su strada competitiva e non competitiva sulle seguenti distanze: – Competitiva e non competitiva km 14,900; – Competitiva e non competitiva km 10,040; – Non competitiva km. 5,230; – Kids run km 1,250.

La partenza è stata data alle 9,30 su un percorso da ripetersi 1-2-3 volte in base alle potenzialità dell’atleta, come tute le gara con il percorso a circuito ne traggono benefici tutti i tifosi presenti, i quali possono avere la soddisfazione di vedersi passare davanti i propri campioni.

La corsa è stata patrocinata da: Parlamento europeo, CONI, Sport e Salute, Regione Lazio, IISMAS (Istituto Internazionale Scienze Mediche, Antropologiche e Sociali), Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, Università “La Sapienza” di Roma. Hanno offerto la loro collaborazione: ministero della Salute, CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Asl Roma 2, Croce Rossa Italiana, Donatori- Polizia di Stato e altre trenta aziende pubbliche e private.

Il traguardo posizionato sotto l’arco utilizzato anche per la partenza, ha visto arrivare gli atleti in senso inverso a quello della partenza. Sotto l’arco nonostante il gran caldo c’era un numeroso pubblico e tanti fotografi.

Le premiazioni si sono svolte sul posto a fine gara alla presenza dello speaker, gli organizzatori e il sempre presente nelle gare sportive Roberto De Benedittis.

Ordine d’arrivo sui 15 km uomini: Maurizio Vitolo del ASD Just con il tempo di 0:50:01 vincitore della 7ª edizione della Cardio Race – Seguito da Pietro Carbotti ASD Runners Team Colleferro (0:50:55), al terzo posto Roberto Testero ASD Rincorro (0:51:28).

Classifica donne sulla distanza di 15 km: prima Carla Cocco ASD Atletica la Sbarra (0:57:24), seconda Gea Scardimi ASD Roma Atletica (1:00:53) terza Cavalieri Angelica Giuseppin Podistica Solidarietà (1:02:17).