Max Allegri fa festa a Capannelle nel Roma Champions Day

Una splendida domenica quasi estiva ha accolto il Roma Champions Day all’Ippodromo Capannelle, l’evento più atteso del galoppo autunnale che trasforma la Capitale in una festa di velocità e classe.

Tra emozioni mozzafiato e un parterre d’eccezione, la giornata organizzata da Hippogroup Roma Capannelle si è confermata come l’occasione d’oro per i migliori cavalli e fantini del circuito.

Il Premio Ribot Memorial Loreto Luciani: Mr Darcy sul Trono

Ad aprire le gare in ordine di programma è stato il Premio Ribot Memorial Loreto Luciani (Gruppo III), che ha visto emergere Mr Darcy della scuderia Alma Racing, di proprietà dell’ex allenatore juventino Massimiliano Allegri.

Mr Darcy, montato da Tore Sulas, ha sorpreso tutti negli ultimi 400 metri, sbaragliando la favorita Three Havanas e conquistando il primo posto. Dietro di lui Amabile e il compagno di allenamento My Eternal Love hanno completato il podio in un finale che ha tenuto col fiato sospeso.

Classifica Premio Ribot Memorial Loreto Luciani:

Mr Darcy Amabile My Eternal Love

Premio Lydia Tesio Bet365Scores.it: Dominio di Sioux Life

La prova più prestigiosa della giornata, il Premio Lydia Tesio Bet365Scores.it (Gruppo II), ha visto il dominio assoluto di Sioux Life.

La cavalla, montata magistralmente da Dario Di Tocco, è scattata con grazia verso il centro della pista e ha aumentato il distacco con agilità e potenza, tagliando il traguardo in solitaria.

Sul podio si sono aggiunte Sun Never Sets, altra cavalla Alma Racing, e Tomiko, mentre la favorita straniera Sound of Angela ha deluso con un quinto posto.

Classifica Premio Lydia Tesio Bet365Scores.it:

Sioux Life Sun Never Sets Tomiko

Il Gran Finale con il Premio Roma Italian Champions

Il Premio Roma Italian Champions (Gruppo II) ha regalato l’apice dell’adrenalina in un arrivo spettacolare, con ben quattro cavalli lanciati a ventaglio negli ultimi metri. Alla fine è stato Petit Marin a trionfare, grazie a una splendida strategia di Di Tocco, che ha saputo mantenere il vantaggio negli attimi decisivi.

Il favorito irlandese Trustyourinstinct ha chiuso secondo, seguito da Westminster Moon. Delusione per Flag’s Up, vincitore dello scorso anno, che non è riuscito a replicare la sua abituale rimonta.

Classifica Premio Roma Italian Champions:

Petit Marin Trustyourinstinct Westminster Moon

La grande festa del Galoppo: un successo di Sport e passione:

Il Roma Champions Day si è concluso con un enorme successo di pubblico e partecipazione, celebrando ancora una volta il galoppo italiano in una cornice che ha saputo rendere omaggio alla passione, alla tecnica e alla qualità.

