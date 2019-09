MED in Torpigna al parco Giordano Sangalli, a Tor Pignattara

Ha preso il via il 4 e si concluderà il 15 settembre 2019, presso il parco Giordano Sangalli, a Tor Pignattara l’evento MED in Torpigna nell’ambito dell’Estate Romana.

Il progetto sottolinea l’identità e la dimensione fortemente MED-iterranea della città di Roma e dei suoi quartieri periferici, da sempre luoghi di incontro di culture, lingue, civiltà; luoghi di immigrazione nazionale e transnazionale, passata e presente. Attraverso la consapevolezza della nostra storia passata e di quella condivisa con altre città del bacino del Mediterraneo, si possano assottigliare le distanze tra i gruppi etnici, linguistici e culturali, e di conseguenza attenuare i conflitti interni della società.

L’evento si articola attorno a un progetto video (immagini e filmati) e uno audio (suoni e musiche).

MED in Torpigna è un evento organizzato da AR.CO srl in collaborazione con Blutopia per la parte musicale, nell’ambito dell’Estate Romana, ad accesso libero e gratuito.

Per informazioni: medintorpigna@gmail.com

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Parco Sangalli Via di Torpignattara, 179

Laboratori per bambini e concerto.

