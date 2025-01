Memorie. Addio a Pino Daniele e un pensiero alla storia di “Madeleine”

Dieci anni senza il “Nero a Metà”

Dieci anni fa nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 gennaio 2015, il cantautore partenopeo Pino Daniele, alla soglia dei 60 anni, moriva stroncato da un infarto nella sua casa di campagna in Toscana.

“Je so’ pazzo, je so’ pazzo / Si se ‘ntosta ‘a nervatura / Metto a tutti ‘nfaccia o muro / Je so’ pazzo, / je so’ pazzo / E chi dice che Masaniello /

Poi negro non sia più bello? / E non sono menomato, sono pure diplomato / E la faccia nera l’ho dipinta per essere notato / Masaniello é crisciuto e Masaniello é turnato / Je so’ pazzo / Je so’ pazzo / Nun nce scassate ‘o cazzo” //.

Così cantava Giuseppe (Pino) Daniele (19 Marzo 1955-4 Gennaio 2015) e dopo quel disco, il suo quinto che è del 1979, ne arriveranno molti altri che ci permettono di ricordarlo come un grande della musica partenopea “e parte no”, come avrebbe certamente detto il Principe Antonio De Curtis, in arte Totò, ché Pino Daniele non ha cantato solo la sua città.

Canzoni che ci permettono di ricordarlo come un artigiano sopraffino della Musica e delle Parole che ha cantato Napoli (che “è na’ carta sporca e nisciuno se ne importa”) ma anche i suoi sogni (che la sua Napoli fosse come le altre città e la sua gente uguale agli altri) e le sue inquietudini che, grazie anche alla sua musica, abbiamo scoperto essere pure le nostre.

E dunque Lui cantava anche per noi raccontandoci, in musica e parole, una storia fatta sì di sofferenza e rabbia, ma anche di amore e speranza nella gente e nel futuro. Da quando se n’è andato sono passati dieci lunghi anni, ma la sua musica continua a farci compagnia e a farci riflettere sulle cose del mondo.

Certo il “Nero a Metà” ci manca assai, ma nel nostro cuore il suo ricordo e la sua musica non muoiono e non moriranno mai.

******

Noor Inayat Khan, in codice Madleine

il 13 Settembre 1944, poco prima dell’alba, nel Campo di Concentramento di Dachau (Monaco di Baviera) una giovane prigioniera viene prelevata dalla sua cella. Dopo una notte di torture e violenze, viene condotta in una Baracca adiacente al forno crematorio. Le Guardie del Campo le ordinano di inginocchiarsi e…. Proprio le stesse Guardie del Campo testimonieranno alla fine della guerra che – poco prima del colpo di pistola che pose fine alla sua vita – la giovane prigioniera pronunciò una sola e semplice parola: “Libertè”.

Per le statistiche del KL di Dachau quella giovane prigioniera è solo una delle 30mila persone lì deportate e lì uccise, dal Marzo del 1933, data di apertura del KL, al 29 Aprile del 1945, data della liberazione del Campo da parte di Unità dell’Esercito USA, ma per la storia che leggerete – la sua, ma anche la nostra – la protagonista di questa vicenda era ed è stata molto di più. Il suo nome era Noor Inayat Khan e si trattava di un Agente del SOE, lo Special Operations Executive britannico, un’Organizzazione spionistica segreta creata nel 1940 nel Regno Unito, per operare nell’Europa occupata dai nazisti.

“Gli Irregolari di Baker Street”

“And now set Europe ablaze” (“Ed ora incendiate l’Europa”). Con queste parole, il 19 Luglio del 1940, il Primo Ministro britannico, Sir Winston Churchill, autorizzava la creazione dello Special Operations Executive o SOE (l’Esecutivo Operazioni Speciali). Si trattava di un’Organizzazione spionistica indipendente dal potente M.I.-SIX (il Servizio di Intelligence Militare britannico) tanto che gli Agenti SOE venivano indicati anche come “Gli Irregolari di Baker Street”, strada in cui era situato il Quartier generale dell’Organizzazione.

Secondo le parole di Churchill, questi Agenti avrebbero dovuto “incendiare” l’Europa col sabotaggio e la sovversione dietro le linee tedesche, anche in rapporto con gli uomini della Resistenza presenti nei diversi Paesi in cui operavano. Molti furono gli Agenti inviati dalla Centrale del SOE nei Paesi occupati dai nazisti e molti furono altresì gli Agenti che caddero nelle mani dei nazisti (e persero la vita) per la “disinvoltura” e il “pressapochismo” con cui operavano, condizione che spesso favoriva l’infiltrazione di Agenti tedeschi.

Come accadrà nel caso di Noor Inayat Khan (nome di battaglia “Madeleine”), la protagonista di questa storia, che, dopo un certo periodo di attività clandestina, venne catturata dai tedeschi, per la delazione di una donna, Renée Garry, vicina alla Resistenza francese, che la vendette ai nazisti per denaro.

Ma Noor Inayat Khan prima di diventare un Agente segreto, senza licenza di uccidere dato che per la sua religione era una pacifista, era stata molte altre cose: musicista, compositrice e scrittrice di libri per bambini.

Noor (il suo nome nella lingua Indù vuol dire Luce) nasce a Mosca da genitori indiani, nel 1914. Diretta discendente del Sultano Tipu, l’ultimo sovrano musulmano del sud dell’India, Noor era, di fatto, una Principessa. Suo padre, Pir-O-Murshid (Hazrat Inayat Khan) – musicista e divulgatore della dottrina sufista, basata sulla pace universale, la tolleranza religiosa e l’amore di tutti gli esseri viventi – decide di abbandonare l’India agli inizi del Secolo per trasferirsi negli Stati Uniti, promettente base per la diffusione mondiale della nuova religione. La sua fama di predicatore lo porta a viaggiare spesso all’estero facendolo arrivare fino a Mosca.

Nel 1917, a seguito degli eventi rivoluzionari scoppiati in quel Paese, Pir-O-Murshid è costretto ad abbandonare la Russia per rifugiarsi in Inghilterra, dove però rimane solo pochi anni. A Londra, infatti, la situazione degli indiani sufisti, molto vicini alle comunità indipendentiste del Mahatma Gandhi, non è piacevole. E dunque per la famiglia di Noor arriva un nuovo trasferimento, questa volta in Francia, in una tranquilla città di Provincia, Suresnes, nella Regione parigina, dove la famiglia – acquistata una grande casa, che diventerà un punto di riferimento per i seguaci del sufismo in tutto il mondo – spera di poter praticare in tutta tranquillità le proprie credenze religiose. Noor in Francia segue l’intero Ciclo degli studi secondari, si laurea alla Sorbona e diventa perfettamente bilingue anglo-francese.

Dopo la capitolazione della Francia, nel 1940, la famiglia fugge a Londra dove, nel Novembre del 1940, Noor – che provava una forte avversione per il nazismo ma date le sue convinzioni religiose pacifiste non poteva combatterlo con le armi – si unisce alla Women’s Auxiliary Air Force, il Corpo delle Ausiliarie dell’Aviazione Militare britannica. Qui si addestra come radiotelegrafista, dimostrando una grande capacità di decrittare velocemente i messaggi cifrati che riceve. Alla fine del 1942, la ragazza viene avvicinata da alcuni emissari del SOE di Baker Street e immediatamente accetta la loro proposta di entrare a far parte di quel Servizio Segreto di spionaggio.

Nonostante la sua mancanza di esperienza, Noor, dopo un breve Corso di addestramento, viene inviata in Francia. Era il 17 Giugno 1943 e gli inglesi dovevano riempiere i vuoti nelle file dei loro Agenti in Francia, causate dai tedeschi e Noor parlava correntemente il francese.

In Francia, Noor divenne operatrice-radio a Parigi per la Rete del SOE denominata “Prosper”. L’obiettivo di questa Rete era quello di incoraggiare e aiutare la Resistenza francese contro l’occupante tedesco e, più avanti, quello di confondere i nazisti rispetto al Piano alleato di sbarco in Normandia. Noor fece egregiamente il suo lavoro, mantenendo, per un lungo periodo, i contatti tra la Resistenza e il SOE a Londra. Questo, nonostante diversi Agenti del SOE operativi in Francia venissero arrestati a causa di infiltrazioni nella Rete spionistica clandestina di Agenti della Gestapo e dell’SD, il Sicherheitsdienst, ovvero il Servizio di Sicurezza delle SS.

Nonostante ciò, Noor – che operava con il nome di battaglia di “Madeleine” (Radio-Madleine era diventata famosa a Londra) spostandosi costantemente da un luogo a l’altro del Paese occupato dai nazisti – riuscì, per un certo tempo, a mantenere i contatti con Londra. Ad Ottobre del 1943 però, come avete letto, a causa di una delazione il suo rifugio fu circondato dai tedeschi e lei venne arrestata. All’inizio sii sostenne che fosse stata consegnata ai tedeschi da Pierre Cartaud, un ex componente della Resistenza francese passato al nemico e conosciuto con i nomi in codice di “Peters” e di “Von Kapri” ma, alla fine, verrà appurato che Noor era stata venduta ai tedeschi per denaro da una donna, Renèe Garry, anche lei vicina ad ambienti della Resistenza.

Per un certo tempo i tedeschi utilizzarono la radio di Madeleine, senza che il SOE, a Baker Street, sospettasse di nulla così i tedeschi poterono effettuare numerosi altri arresti di Agenti britannici, poi l’inganno fu scoperto poiché i tedeschi non inserivano – non conoscendoli poiché Noor non aveva parlato, nonostante le torture – le frasi in codice che ogni Agente del SOE doveva obbligatoriamente inserire nelle sue trasmissioni-radio, per non essere considerato catturato o morto.

Intanto Noor era stata rinchiusa nella Prigione di Pforzheim, situata nel Sud della Germania, dove rimase per dieci mesi, tentando due volte di fuggire. Per questo i tedeschi la consideravano una prigioniera particolarmente pericolosa e così fu trasferita nel Campo di Concentramento di Dachau. Qui fu prima torturata per due giorni di fila, senza che rivelasse alcunché. Infine, come avete letto all’inizio, Noor Inayat Khan fu giustiziata con un colpo di pistola, il 13 Settembre 1944, insieme ad altre tre Agenti del SOE, anch’esse deportate a Dachau.

Dopo la guerra Noor Inayat Khan sarà insignita di diverse Onorificenze alla Memoria, francesi e inglesi, tra le quali spiccano la Croix de Guerre francese e la George Cross britannica, il più alto riconoscimento inglese per chi ha comunque combattuto, anche se non sui campi di battaglia e un busto, posizionato nel Gordon Square Gardens di Londra, ricorda la sua storia e il suo sacrificio, per la libertà.

****

La presente Nota è stata resa possibile anche grazie all’ascolto del Podcast di Stefano Caldirola, prodotto da Radio3, per Wikiradio, intitolato: “Donne Coraggiose, Noor Inayat Khan” e ascoltabile qui: https://www.raiplaysound.it/audio/2021/09/WIKIRADIO—Noor-Inayat-Khan-0b356dda-0319-4075-b067-3378925445d3.html .

******

