Mini Service Roma: cosa offre un centro assistenza Mini

Affidarsi ad un Mini Service Roma è la soluzione migliore per usufruire di servizi di alta qualità e assicurare una lunga vita alla propria Mini.

Il centro, attrezzato adeguatamente, è in grado di fornire al cliente il massimo supporto nell’assistenza della vettura. Avvalendosi di tecnici altamente qualificati e specializzati, il Mini Service Roma è in grado di assistere ed effettuare perfettamente qualsiasi intervento.

Centro assistenza Mini: cosa offre

Scegliere di far riparare l’auto in un centro assistenza Mini vuol dire avere la certezza di affidare la manutenzione della propria Mini a professionisti che conoscono in ogni dettaglio la vettura e seguono regolarmente corsi di formazione, mantenendo così elevati gli standard qualitativi di lavorazione.

Inoltre, questi tecnici si avvalgono della tecnologia più avanzata che garantisce un intervento perfetto.

Ecco alcuni dei servizi che offre un centro Mini:

Carrozzeria riparata con tecnologie moderne : il centro MINI è in grado di eliminare, in breve tempo, qualsiasi danno sulla carrozzeria utilizzando tecnologie moderne. In questo modo l’auto torna perfettamente come nuova

: il centro MINI è in grado di eliminare, in breve tempo, qualsiasi danno sulla carrozzeria utilizzando tecnologie moderne. In questo modo l’auto torna perfettamente come nuova Pneumatici adatti a tutte le esigenze : vengono forniti pneumatici adatti a qualsiasi esigenza, dai pneumatici estivi agli invernali oppure pneumatici stellati approvati MINI

: vengono forniti pneumatici adatti a qualsiasi esigenza, dai pneumatici estivi agli invernali oppure pneumatici stellati approvati MINI Ricambi MINI originali: durante gli interventi di riparazione, la sostituzione è assicurata con ricambi MINI esclusivamente originali

durante gli interventi di riparazione, la sostituzione è assicurata con ricambi MINI esclusivamente originali Possibilità di prenotare il tagliando MINI: possibilità di prenotare comodamente da casa un appuntamento per ricevere assistenza

Mini Service Roma: i servizi offerti online

Per agevolare i propri clienti, il Mini Service Roma dispone di un canale dedicato alla manutenzione della MINI.

Grazie ai centri di assistenza Mini è possibile, infatti, prenotare direttamente online il tagliando, scegliendo tra le date disponibili quella che si preferisce.

Inoltre, è possibile richiedere un servizio particolare che prevede addirittura il ritiro della vettura e la sua riconsegna, direttamente a casa oppure presso un altro domicilio indicato.

Questo servizio è estremamente comodo per tutti i clienti che hanno poco tempo a disposizione: evita qualsiasi spostamento e perdita di tempo.

Massima qualità ed efficienza nell’officina Mini

Officine Mini Roma, come Eurmotor, si avvalgono di tecnici esperti ed altamente qualificati, formati proprio per garantire una completa assistenza della Mini.

Come già detto, questi tecnici seguono costantemente dei corsi di formazione, ai fini di essere sempre al passo con le innovazioni.

Proprio per questo, i tecnici preparati dalla Mini sono in grado di assicurare riparazioni di alta qualità garantendo sempre una guida sicura e perfetta dopo l’intervento.

Con Mini Service Roma, inoltre, non si è mai abbandonati.

Infatti, in caso l’auto manifesti delle problematiche durante la guida basterà fermarsi, posizionando il triangolo sulla strada e accedendo le luci di emergenza, e chiamare il centro Mini.

Il servizio assicura un’assistenza telefonica altamente professionale direttamente da parte dei tecnici MINI, assistenza stradale 24 ore su 24, riparazione dell’auto sul posto o traino fino al centro MINI Service più vicino.

Il servizio garantisce quindi un’assistenza professionale sul posto ma se i tecnici non riescono a sistemare l’auto nell’immediato, questa viene trasportata con un traino presso la concessionaria MINI preferita, in modo da ripararla velocemente.