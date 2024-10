Monza-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Domenica 6 ottobre, alle ore 18:00, la Roma si prepara a scendere in campo per un cruciale incontro in trasferta contro il Monza, nella settima giornata di Serie A. Dopo la cocente sconfitta subita in Svezia contro l’Elfsborg in Europa League, i giallorossi sono ansiosi di riscattarsi e riportare entusiasmo nel cuore dei loro tifosi. La squadra è determinata a mostrare la propria forza e a confermare le ambizioni di un campionato di alto livello.

Ivan Juric, con una strategia rinnovata, recupera i titolari, pronto a mettere in campo una formazione competitiva per conquistare i tre punti. In attacco, il giovane talento Dovbyk torna a far parte del tridente offensivo, supportato dalla classe di Pellegrini e dalla genialità di Dybala.

Dopo due prestazioni deludenti, Soulé lascia spazio in panchina, mentre il centrocampo si rinforza con il rientro di Kone e Cristante. In questa fase cruciale, Pisilli e gli infortunati Saelemaekers e Le Fée saranno assenti, ma la squadra ha il potenziale per brillare.

Sulle corsie esterne, Angelino, a sinistra, e Celik, a destra, saranno pronti a sfruttare ogni occasione per creare scompiglio nella difesa avversaria. In difesa, il rientro di Mancini è un segnale positivo, mentre Hermoso e N’Dicka consolidano la retroguardia. Hummels, atteso con ansia, dovrà ancora attendere il suo debutto, rimanendo in panchina per questa partita. In porta, Svilar è una certezza, pronto a proteggere la sua porta con grinta e determinazione.

Dall’altra parte del campo, il Monza, attualmente all’ultimo posto in classifica, si prepara a combattere per la sua prima vittoria stagionale. La squadra allenata da Alessandro Nesta, desiderosa di riscatto, punta sulla forza di Djuric in attacco, mentre sulla trequarti agiranno Maldini e Pessina, pronti a creare opportunità e a mettere alla prova la difesa giallorossa.

Monza-Roma, le probabili formazioni:

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Pessina; Djuric. All.: Nesta

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Kone, Angelino; Dybala, Pellegrini; Djuric. All.: Juric

Monza-Roma, dove vedere la partita:

La partita fra Monza e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.

