Municipio V. C’è da rifare la strada, al via i lavori in via Dameta: cantiere da lunedì 21 luglio

Partiranno lunedì 21 luglio gli interventi di messa in sicurezza di via Dameta, nel Municipio V, dove nelle scorse settimane si è verificato un fenomeno di sifonamento, che ha provocato il sollevamento della pavimentazione stradale rendendo inagibile una parte della carreggiata.

Ad annunciare l’avvio del cantiere sono il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, e l’assessora ai Lavori pubblici, Maura Lostia. L’obiettivo dell’intervento è eliminare definitivamente la criticità e ripristinare le condizioni di sicurezza della strada.

Prima di procedere con il rifacimento della sede stradale, sono state completate una serie di verifiche tecniche sulle reti idriche e fognarie presenti nel sottosuolo. I controlli hanno richiesto lavori sulle condotte e il rialzo di alcuni pozzetti, operazioni considerate indispensabili per accertare l’assenza di cavità sotto l’asfalto e consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di piena sicurezza.

Secondo l’amministrazione municipale, queste attività preliminari permetteranno anche di garantire una maggiore stabilità della nuova pavimentazione, riducendo il rischio che il problema possa ripresentarsi in futuro.

Il Municipio ha inoltre ringraziato Acea Ato 2 per la collaborazione fornita nelle operazioni preparatorie e per la rapidità con cui è intervenuta. Un lavoro che, spiegano Caliste e Lostia, segue quello già eseguito nelle scorse settimane in via Spoltore, dove era stata affrontata una criticità analoga.

Da lunedì le squadre saranno quindi al lavoro in via Dameta con l’obiettivo di completare l’intervento nel minor tempo possibile e restituire ai residenti una strada completamente percorribile e sicura.

Per il Municipio V, il coordinamento tra amministrazione e gestore del servizio idrico rappresenta un elemento decisivo per affrontare situazioni di questo tipo, che richiedono interventi complessi sia sulle infrastrutture sotterranee sia sulla rete viaria, garantendo soluzioni durature e una maggiore sicurezza per cittadini e automobilisti.

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