Natale in musica con il Coro Accordi e Note

Un appuntamento ormai tradizionale quello del Concerto di Natale del Coro Accordi e Note al Teatro Biblioteca Quarticciolo di Roma.

Per questo evento, che si terrà domenica 22 dicembre alle ore 17.00 in via Ostuni 8, il Coro avrà come gradito ospite un gruppo di studenti di alcuni licei musicali, sotto la direzione del M° Eleonora Giosuè, e sarà accompagnato al pianoforte dal M° Giacomo Petraccini.

Il concerto è organizzato dal Coro in collaborazione con l’Incontro Associazione Culturale di Tor Tre Teste APS e il Centro Culturale Lepetit, sotto la direzione artistica del M° Roberto Borini e il coordinamento della Presidente Palmira Pasqualini. Ingresso libero.

Per info: email: culturalepetit@gmail.com – Tel. Segreteria 06.87081363 (dal lunedì al venerdì 17.00-19.00)

