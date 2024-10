Nuove licenze taxi, i numeri del concorso

Dopo le prove di lunedì 21 ottobre, effettuate presso la Fiera di Roma, tra pochi giorni saranno definiti i risultati dei vincitori e degli idonei al bando nuove licenze taxi, indetto a settembre dall’Amministrazione Capitolina.

Dei 4.274 candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione al bando, i presenti alla prova d’esame sono stati 3.992 – 766 donne e 3226 uomini – di cui 103 hanno espresso la scelta della tipologia di licenza destinata a veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità; 734 la scelta della tipologia di licenza ordinaria o licenza destinata a veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità; 3.155 la tipologia di licenza ordinaria. L’età media dei candidati donna presenti alla prova è pari a 44,9 anni; quella degli uomini pari a 43,6 anni.

“Siamo molto orgogliosi – dichiara l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – del fatto che Roma sarà il primo grande Comune italiano a rilasciare nuove licenze Taxi e, avendo percorso la strada della legge ordinaria stabilita dal decreto Bersani, potrà anche contare su circa 14 milioni di introiti che resteranno nelle casse comunali per migliorare la mobilità cittadina. Per questo ringrazio l’enorme lavoro portato avanti dal Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale insieme a Roma Servizi per la Mobilità”.

