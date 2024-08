Nuove linee e Bus Ibridi per il Lotto 2 – Ovest

La Capitale si prepara a un significativo upgrade del trasporto pubblico periferico grazie alla recente firma del contratto per il servizio del lotto 2 – Ovest. L’annuncio, fatto dall’assessore alla Mobilità Eugenio Patané, segna l’inizio di una nuova era per il trasporto urbano nella vasta area ovest della città.

Le società Autoservizi Troiani e Bus International Service, già capofila del “lotto 1 Est”, insieme ad Autoservizi Tuscia, hanno vinto la gara del 27 dicembre 2023. Questo assegna loro il compito di gestire il trasporto pubblico locale su gomma per gli prossimi 8 anni, con un ambizioso piano di rinnovamento che promette di rivoluzionare il servizio.

Cosa Cambia?

Il nuovo servizio porterà una vera e propria rivoluzione nelle periferie della Capitale e nelle zone limitrofe al Grande Raccordo Anulare, con l’introduzione di 30 milioni di chilometri percorsi all’anno e 100 linee servite da 514 mezzi.

Lotto 1 Est : Già attivate 12 linee, con 65 mezzi in circolazione, di cui 40 sono ibridi e nuovi di zecca. Entro agosto 2024 saranno aggiunte altre 5 linee e tutte le 12 saranno pienamente operative entro ottobre 2024. Lotto 2 Ovest : In partenza entro la fine di agosto, 8 nuove linee. Entro ottobre 2024, il servizio sarà completamente attivo con 32 nuovi veicoli ibridi e l’introduzione di bus elettrici, tre dei quali già in servizio.



“Finalmente voltiamo pagina per il servizio di trasporto pubblico periferico,” dichiara l’assessore Patané. “Dopo 5 anni di proroghe al vecchio operatore, è arrivato il momento di passare a due nuovi gestori con un contratto di 8 anni. Questo garantirà stabilità e investimenti significativi in infrastrutture e in una flotta di bus sempre più sostenibile, puntando verso una totale trasformazione elettrica.”

Il cambiamento promette di migliorare l’efficienza e la puntualità del servizio, rispettando appieno la produzione chilometrica stabilita dal contratto. Roma si prepara così a una mobilità pubblica più verde e moderna, capace di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini.

