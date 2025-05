Ostia, prosegue piano sviluppo “Save the children”

Il Piano di sviluppo per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Ostia Ponente, dove vivono oltre 6mila bambine, bambini e adolescenti, è stato al centro della conferenza organizzata da ‘Save the Children’, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, insieme a Roma Capitale, al Municipio X e con il coinvolgimento di oltre 30 realtà territoriali tra Comitato permanente delle ragazze e dei ragazzi, scuole, associazioni e presìdi istituzionali e di cura e assistenza.

Il Piano individua 4 macroaree di intervento: diritto all’istruzione; diritto alla salute e al benessere psicosociale; diritto all’ambiente e alla mobilità sostenibile; lotta alla povertà materiale ed educativa. Per ognuna declina obiettivi e azioni specifiche da realizzare con l’apporto delle istituzioni, delle scuole, della comunità del quartiere e delle realtà associative del territorio, che è caratterizzato per un verso dalla carenza di servizi e spazi adeguati alla crescita e per altro dalla ricchezza delle risorse naturali e dalla presenza di realtà istituzionali e associative, fortemente impegnate nella costruzione di un cambiamento considerato necessario e impellente.

Il piano mira a definire e costruire, in un arco temporale di 9 anni, una significativa trasformazione a Ostia Ponente, affinché i bambini e le bambine che nascono nel territorio abbiano ogni possibilità dal punto di vista della cura e della dimensione sociale, opportunità educative e di esprimere il pieno potenziale nell’istruzione, nella formazione e nell’inserimento nel mondo del lavoro,

Si tratta della terza conferenza programmatica del Piano di sviluppo. Il percorso ha avuto inizio a marzo 2023 con la prima Conferenza Territoriale, che ha dato modo ai ragazzi e alle ragazze del Comitato Permanente di guidare i primi tavoli territorialiil progetto si inserisce nel più ampio programma di innovazione sociale promosso da Save the Children ‘Qui, un quartiere per crescere’, che ha l’obiettivo di “migliorare concretamente il contesto di vita di bambini, bambine e adolescenti, attivando processi di trasformazione e costruendo o rafforzando le alleanze sul territorio per accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita, creando comunità inclusive e sostenibili“.

Sul territorio di Ostia Ponente ‘Save The Children’ è presente, oltre che con il Punto Luce delle Arti, attivo dal 2019 in collaborazione con la cooperativa SS. Pietro e Paolo, con diverse iniziative e spazi.

