Pasqua nei Musei 2025

Da giovedì 17 a giovedì 24 aprile torna l’appuntamento con l’iniziativa “Pasqua nei Musei”: i Musei Civici di Roma Capitale saranno aperti al pubblico, compreso il lunedì di Pasquetta, offrendo ai visitatori il loro ricco patrimonio artistico e culturale.

Il programma, quest’anno, si arricchisce degli eventi dedicati al Natale di Roma (21 aprile), alla Giornata della Terra (22 aprile) e delle iniziative legate al Giubileo con attività didattiche, visite guidate nei musei alla scoperta delle mostre temporanee e delle collezioni permanenti, oltre a laboratori per più piccoli.

Tutti gli incontri sono gratuiti, con pagamento del biglietto di ingresso al museo a tariffazione vigente e con prenotazione obbligatoria allo 060608.

Per le attività con la presenza di guide esperte che forniscono brevi approfondimenti, la partecipazione è gratuita e senza prenotazione, previo pagamento del biglietto del museo a tariffazione vigente.

L’accesso ai Musei di Roma Capitale e alle mostre è sempre gratuito per i possessori di Roma MIC Card, fatta eccezione per le mostre Amano Corpus Animae e Roma pittrice.

Le artiste a Roma tra il XVI e XIX secolo, al Museo di Roma di Palazzo Braschi; I Farnese nella Roma del Cinquecento. Origini e fortuna di una collezione, ai Musei Capitolini, Villa Caffarelli; Franco Fontana. Retrospective al Museo dell’Ara Pacis.

Per queste esposizioni e per l’ingresso a Circo Maximo Experience, al Rifugio antiaereo e bunker di Villa Torlonia e agli spettacoli del Planetario di Roma è previsto invece il biglietto ridotto con la Roma MIC Card.

Sarà possibile visitare anche le aree archeologiche della città come il Parco Archeologico del Celio con il Museo della Forma Urbis, (Ingressi Viale del Parco del Celio 20/22 – Clivo di Scauro 4); l’Area Sacra di Largo Argentina (via di San Nicola De’ Cesarini di fronte al civico 10), l’area archeologica del Circo Massimo e i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana).

