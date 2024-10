Premiati in Campidoglio gli atleti Paralimpici di Parigi 2024

Il Sindaco, Robero Gualtieri, ha premiato oggi in Campidoglio gli atleti romani che hanno partecipato ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

“Siete l’orgoglio di Roma – ha dichiarato Gualtieri – Siamo orgogliosi dei 5 romani che hanno vinto medaglie e di tutti gli atleti azzurri che hanno fatto capire e amare lo sport paralimpico.

Per noi è importantissimo perché ci da un messaggio di inclusione e del fatto che tutti devono e possono fare attività sportiva e che occorre mettere tutti nelle condizioni di farlo. Questo ci sollecità per dotare la nostra città di impianti di tutti i tipi e tutti i livelli, per fare dello sport uno straordinario momento di inclusione”.

In Aula Giulio Cesare erano presenti anche Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina, Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Nando Bonessio, presidente della Commissione Sport di Roma Capitale e Aristidis Panagiotopoulos, sindaco di Olimpia.

Svetlana Celli ha celebrato gli sportivi dicendo: “Ci hanno fatto sognare questa estate ed era importante celebrarli in aula Giulio Cesare. Loro rispondono a un messaggio importate: che con la passione e il coraggio, la forza e tanta determinazione si superano gli ostacoli”.

“È un onore avervi qui – ha dichiarato Alessandro Onorato – È un motivo di grande orgoglio. Siete l’immagine migliore della società. Dobbiamo permettere a tutti di fare sport, a prescindere dal reddito e dall’età. Siete l’esempio più bello di chi non crede ai limiti”.

“Un riconoscimento più che meritato per i nostri ragazzi che, con impegno, sacrificio e determinazione, sono riusciti a superare barriere e pregiudizi facendo appassionare alle loro imprese sportive un grandissimo numero di persone – ha commentato il consigliere capitolino Nando Bonessio, presidente della commissione Sport di Roma Capitale – Ci dimostrano che i limiti sono fatti per essere superati e che nulla è impossibile anche in situazioni di oggettiva difficoltà”.

I premiati:

– Rigivan Ganeshamoorthy, vincitore della medaglia d’oro nel lancio del disco F52

– Alessia Scortechini, medaglia di bronzo nei 100 stile libero S10

– Edoardo Giordan, medaglia di bronzo nella sciabola

– Loredana Trigilia, medaglia di bronzo nel fioretto a squadre

– Domiziana Mecenate, quarta nei 50 dorso S3

