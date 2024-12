Presentato a Montecitorio “Il mio guru sgangherato” di Massimiliano Varese 

Presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati si è tenuta la presentazione del libro di Massimiliano Varrese “Il mio guru sgangherato”, Do it human, 2023.

L’evento è stato organizzato dall’On. Simone Billi con la collaborazione dalla Dott.ssa Gina Azzoto, di Unoitalia TV davanti ad un numeroso pubblico.

Al tavolo della Presidenza l’On. Simone Billi, moderatore, e i relatori: oltre all’autore Massimiliano Varrese, la Dott.ssa G. Azzoto Unitalia TV, Dott. A. Orsini Medico chirurgo esperto in Medicina Integrata.

Dopo l’Onorevole Simone Billi e la Dott.ssa Gina Azzoto che hanno introdotto l’incontro ha preso la parola lo scrittore M. Varrese, il quale ha descritto i motivi, che lo hanno spinto, dopo diversi segnali, di poter abbinare alla sua professione di attore-regista, una meno redditizia ma di grandi sostegni umani, per le popolazioni deboli e bisognosi.

Varrese ha poi precisato che, una volta affiancato alla sua professione artistica lo studio della meditazione è iniziata anche la sua crescita spirituale.

Il libro racconta la storia del moderno, viaggio iniziato con un percorso di crescita e capovolgimenti di ruoli che confluisce nel suo principale obbiettivo: riconoscersi liberi di essere se stessi, sempre e con coraggio.

A questo punto, ha proseguito lo scrittore tutto ha assunto un aspetto diverso e nitido nell’ambiente circostante nelle persone e nei nostri legami con l’altro.

L’intervento del dott. Antonio Orsini è stato moto dettagliato, ha parlato di come ha conosciuto Massimiliano Varrese, il motivo per cui lo ha seguito, e per dell’importanza della trama del libro, che richiama l’essere umano a intraprendere dei valori che si stanno perdendo, quello di credere in Dio.

Il Libro:

Antonio è un gigante buono con pochi capelli, ma tanto cuore e gli occhiali tondi sempre sul naso.

Ha scelto di fare il medico sin quando era un bambino perché ha sempre voluto prendersi cura degli altri.

Giurando amore eterno al suo camice bianco pensava di aver vinto la sua battaglia e ricucito l’anima dallo strappo con un padre troppo severo e assente. Si ritrova, invece, in un buco nero fatto di dubbi di dolori e sensi di colpa, costretto dai protocolli a diventare la brutta copia di sé.

Lui che avrebbe dovuto salvare gli altri si ritrova a sprofondare nell’abisso del suo essere.

Missam arriva dal nulla un giorno qualunque parlando di frequenze e biofisica, di guarigioni spirituali, di pedali di bicicletta e lampadine spente.

Quello che diventerà “il guru sgangherato” di Antonio è un artista di fama rinnegato che lo accompagnerà, con fare provocatorio e irriverente, fin davanti al suo bivio: spogliarsi una volta per tutte di quel camice sporco o morire definitivamente con esso?

