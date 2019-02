Prestito digitale: istruzioni per l’uso al Bibliopoint Perlasca

Al Bibliopoint Perlasca in via Barelli 7, a Pietralata, mercoledì 27 febbraio, ore 17, per il ciclo Tuttopedia: Prestito digitale: istruzioni per l’uso, A cura di Margherita Porena, bibliotecaria.

Con lo sviluppo del web e delle tecnologie digitali il concetto di conoscenza è profondamente cambiato: per conoscere non basta più comprendere le informazioni trasmesse, ma è necessario anche saper manipolare e controllare gli strumenti tecnologici che le veicolano. Uno di questi strumenti è appunto il servizio di prestito digitale, o digital lending, che consente di leggere sul proprio computer o dispositivo mobile libri e giornali elettronici, garantendo l’accesso immediato ad un patrimonio sterminato di informazioni.

Si ricorda che ogni martedì, ore 18 – 20, c’è MusicLabPoint

L’esperienza del MusicLabPoint permetterà a tutti di esprimere il proprio potenziale musicale a partire dalla percezione e dall’ascolto senza essere necessariamente in possesso del codice o di un’esperienza musicale pregressa. Permetterà di far convivere le esperienze di chi già suona e magari sa leggere uno spartito, con chi invece non ha esperienza di uno strumento, ma che sa ascoltare per intervenire, grazie alla direzione di una guida preparata, con semplici strumenti a percussione messi a disposizione. Durante questa esperienza, per chi lo desiderasse, sarà anche possibile iniziare lo studio di uno strumento attraverso un percorso di apprendimento con insegnanti preparati e di lunga esperienza.

INFO: info@spmvillagordiani.it o bibliopointpietralata@gmail. com – tel.333/4378547.