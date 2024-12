Psicologo in carcere: una necessità da molti incompresa ma sempre più urgente

Partiamo con un fatto di attualità: qualche settimana fa una ragazza con patologie psichiatriche ha tentato il suicidio in carcere. Era stata già trasferita dal carcere di Rebibbia a quello di Teramo per motivi di sicurezza, poiché mostratasi violenta e autolesionista. Sono state numerose le richieste di trasferimento in una struttura sanitaria adeguata, richieste alle quali non è stato dato seguito.

Questo è solo uno dei molteplici casi simili che si verificano ogni giorno.

Naturalmente il detenuto è tale per una ragione, ha infranto il patto sociale sul quale si fonda l’equilibrio della nostra società. Ha infranto la legge.

È necessario allora che il patto sociale venga ricostituito: proprio a questo serve la detenzione. La quale non deve essere intesa come punizione totalizzante e mortificante, bensì come possibilità di rieducazione ed evoluzione. All’interno della nostra Costituzione troviamo un principio fondamentale, enunciato all’art. 27 Comma 3: “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Ma cosa significa “rieducare”?

Dal sito online dell’Enciclopedia Treccani, “rieducare: educare di nuovo, correggendo i difetti provocati da una cattiva educazione o le deviazioni da una retta vita morale e sociale”.

Per correggere difetti e deviazioni non basta solo l’isolamento dalla società, quella è per lo più una misura preventiva per la tutela della sicurezza sociale. La maggior parte delle persone che si trovano detenute non meritano e non ottengono una condanna a vita. Ciò significa che dovranno tornare ad integrarsi nella società.

E cosa li spingerà a non commettere nuovamente la stessa deviazione? Perché non dovrebbero infrangere nuovamente il patto sociale?

È qui che entra in gioco la funzione rieducativa della pena, in modo che una volta fuori dal carcere queste persone possano riprendere la “retta vita morale e sociale”.

Si inserisce in questo contesto la figura dello Psicologo, che può aiutare a raggiungere il vero obiettivo della pena secondo la Legge: la rieducazione.

Con l’art. 80 della Legge 354 del 1975 sono stati inseriti alcuni esperti come lo Psicologo, lo Psichiatra, il Criminologo clinico, ecc., nell’ambito penitenziario. La possibilità di intervento di questi specialisti non viene considerata indispensabile ma eventuale.

Da quello che abbiamo visto prima però il bisogno di queste figure è tutt’altro che eventuale.

Lo Psicologo non solo valuta la probabilità da parte del soggetto di mettere in pratica atti autolesivi e di subire o commettere violenza, ma si occupa anche di osservare e studiare il detenuto così da poter formulare indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare, il quale viene integrato o modificato a seconda delle esigenze che si prospettano.

Dato che per la norma giuridica l’obiettivo della detenzione è il miglioramento di quelle problematiche che hanno esacerbato la devianza, lo Psicologo stabilisce obiettivi precisi e personali per ognuno, i quali devono essere ovviamente condivisi anche dal detenuto.

Il sostegno psicologico si può rivelare fondamentale in questo contesto, inoltre lo Psicologo può contribuire al miglioramento della vita carceraria grazie alle esperienze di gestione dei gruppi, aggiornando il personale carcerario sulle migliori modalità di recupero e rieducazione, ma soprattutto tutelando la salute dei detenuti.

Il problema è che gli Psicologi nelle carceri sono talmente pochi da trovarsi a volte di fronte ad una scelta: sembrerebbe infatti che siano costretti a selezionare i soggetti sui quali intervenire, non avendo possibilità di garantire a tutti lo stesso tipo di servizio.

Una verità inammissibile ma che rispecchia la realtà.

Prendere consapevolezza dei numerosi suicidi, per non parlare dei tentativi di autolesionismo e in generale della scarsa possibilità di tutelare la salute mentale dei detenuti è importante, affinché lo Stato prenda provvedimenti a riguardo, i quali finalmente renderebbero possibile a tutto tondo (e per tutti) la funzione rieducativa della pena.

