Rafal Andrze Nordwing e Sofiia Yaremchuk vincono la JOYRUN

Dopo il successo dello scorso anno, a Castel Romano il 21 maggio 2023 è tornato l’appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del running: la JOYRUN, una corsa di 10 km competitiva omologata Fidal o la Fun Run, un percorso di 4 km pensato per gli amanti del running di ogni età che si è snodato preso le strade di Cinecittà World.

L’evento è stato organizzato da Designer Outlet di Castel Romano in collaborazione con LBM Sport Team, con il patrocinio del Municipio IX Eur, Asics come sponsor tecnico e Sport Network come Media partner.

La terza edizione della “Castel Romano Run” è stata contrassegnata dal nuovo nome di “JOYRUN” per esprimere lo spirito di convivialità, la gioia e le emozioni di questa fantastica esperienza.

La gara nazionale di corsa su strada, individuale maschile, femminile e di società, sulla distanza dei 10 km, si è disputata con partenza alle ore 08:45 da Via del Ponte di Piscina Cupa (fronte primo ingresso Outlet Castel Romano) e arrivo nella stessa via.

La gara è inserita nel calendario nazionale FIDAL. Il ritrovo per i partecipanti in Via Ponte di Piscina Cupa dalle ore 7:15 dove l’organizzazione ha predisposto un’area parcheggio dedicata agli atleti.

LBM ha messo a disposizione di tutti i partecipanti alla Run competitiva uno shuttle bus gratuito il 21 maggio, con partenza alle ore 7:00 da Via Tuscolana 187A (di fronte allo store LBM – metro A Pontelungo o stazione Tuscolana) e ritorno da Castel Romano

Le premiazioni si sono svolte nell’interno del Centro Commerciale Outlet a fine gara. Sono state premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne assolute e i primi 3 di ogni categoria. per un totale di oltre 100 premi assegnati.

Moltissimi i partecipanti che con le loro famiglie hanno partecipato alla Castel Romano Fun Run, gara non competitiva di 4 km, partita subito dopo la 10 km ed ha attraversato le attrazioni del parco divertimenti di Cinecittà World

Competitiva arrivo al primo posto si è piazzato Nordwing Rafal Andrzej, Lbm Sport Team 0:32:13- secondo 0:32:13 Liberatore Domenico Podistica Solidarietà 0:32:13- seguito Da Giannini Marco A.S.D. At Running 0:32:31.

Classifica Donne sul podio più alto Yaremchuk Sofiia C.S. Esercito 0:32:31 seguita da Arpinelli Costanza S.S. Lazio Atletica Leggera 0:35:22, al terzo posto si è classificata Boev Biancamaria S.S. Lazio Atletica Leggera 0:37:03.

La Campionessa Sofiia Yaremchuck ha mancato di poco il record italiano di Joyrun 10 km.

Il Ricavato dell’evento sarà devoluto a favore di Fispes Per Lo Sport Accessibile

Un plauso allo speaker Pasquale Prencipe che ha commentato con professionalità partenza, arrivo e premiazioni.