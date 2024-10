Roma-Dinamo Kiev ore 18.45: dove vederla in tv

Ancora poche ore, e alle ore 18:45, lo Stadio Olimpico di Roma sarà teatro di una intensa sfida tra la Roma e la Dinamo Kiev, valida per la terza giornata di Europa League.

I giallorossi, reduci da un inizio di campagna europea complicato, scendono in campo con l’obiettivo di centrare la prima vittoria del torneo, dopo il pareggio contro l’Atletico Bilbao e la bruciante sconfitta contro l’Elfsborg.

La pressione è alta: la Roma ha bisogno di punti per riaccendere le speranze di qualificazione.

La Dinamo Kiev, a sua volta, arriva a Roma con zero punti in classifica, ma la determinazione degli ucraini è forte, soprattutto dopo aver già affrontato la Lazio in un derby virtuale tra i due club della capitale.

L’Europa League è ancora lunga, ma ogni passo falso può risultare decisivo.

Il Turnover di Juric: una Roma a trazione giovane

Per questa delicata sfida, il tecnico Ivan Juric ha deciso di rivoluzionare la squadra, puntando su un ampio turnover che mescola esperienza e gioventù.

In difesa, uno dei nomi più attesi è quello di Mats Hummels, pronto al suo debutto in maglia giallorossa.

Il difensore tedesco, acquistato per portare solidità e leadership, prenderà il posto di N’Dicka, che si godrà un turno di riposo.

Al fianco di Hummels ci saranno Gianluca Mancini e Mario Hermoso, formando una retroguardia compatta e votata a bloccare gli attacchi avversari.

A centrocampo, la linea mediana vedrà protagonisti il giovane Pisilli e il dinamico Le Fée, che avranno il compito di controllare il gioco e alimentare le ripartenze.

Sulle fasce laterali, Abdulhamid potrebbe dare respiro a Celik sulla destra, mentre a sinistra sarà ballottaggio tra Angelino e Zalewski, con il secondo pronto a subentrare a gara in corso.

Ma è sulla trequarti che Juric sceglie di sorprendere tutti: fuori Pellegrini e Dybala, entrano il talentuoso Soulé e il promettente Baldanzi, due giovani pronti a cogliere l’occasione di mettersi in mostra in una serata di grande importanza.

In attacco, invece, nessun dubbio: il centravanti Dovbyk resta inamovibile, pronto a fare reparto da solo e a cercare quel gol che potrebbe rilanciare la Roma in Europa. Tra i pali, confermato Svilar, che avrà il compito di proteggere la porta dai tentativi ucraini.

La Dinamo Kiev cerca il riscatto:

La Dinamo Kiev si presenterà all’Olimpico con il suo classico 4-3-3, una formazione offensiva che riflette l’intenzione di non lasciare nulla di intentato.

Il tridente sarà composto da Voloshyn, Vanat e Kabaiev, pronti a mettere pressione alla difesa giallorossa.

Non sarà della partita lo squalificato Braharu, ma il resto della squadra sarà al completo per cercare di portare a casa un risultato positivo.

Gli ucraini sanno che una sconfitta potrebbe segnare la fine delle loro speranze di qualificazione, e per questo ci si aspetta una squadra aggressiva e compatta, disposta a lottare su ogni pallone.

Roma-Dinamo Kiev: una partita dal sapore europeo

L’atmosfera all’Olimpico sarà elettrica, con i tifosi della Roma che spingeranno la squadra a caccia di una vittoria vitale per continuare il percorso in Europa League.

Juric ha preparato la partita con grande attenzione, consapevole che la Dinamo Kiev è un avversario insidioso, ma anche che la sua squadra ha tutte le carte in regola per imporsi.

Il match sarà una battaglia di nervi e tattica, con la Roma che dovrà mantenere alta la concentrazione e sfruttare le occasioni che si presenteranno.

Una vittoria potrebbe dare slancio non solo in Europa, ma anche in campionato, dove i giallorossi hanno dimostrato di avere margini di miglioramento.

Tutti gli occhi saranno puntati su questa sfida: da una parte la Roma, alla ricerca del riscatto, dall’altra una Dinamo Kiev che non vuole essere considerata battuta in partenza.

In palio, non solo i tre punti, ma la possibilità di continuare a sognare un cammino europeo da protagonisti.

Roma-Dinamo Kiev, le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Hermoso; Abdulhamid, Pisilli, Le Feè, Angelino; Soulé, Baldanzi; Dovbyk. All.: Juric

Dinamo Kiev (4-3-3): Bushchan; Dubinchak, Mykhvako, Popov, Karavaiev; Shaparenko, Brazhko, Mykhailenko; Voloshyn, Vanat, Kabaiev. All. Shovkovskyi.

Roma-Dinamo Kiev, dove vedere la partita:

La partita fra Roma e Dinamo Kiev sarà trasmessa in esclusiva su Sky.

