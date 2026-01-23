Roma e Parigi, 70 anni di gemellaggio: tutti gli eventi in città

Il 2026 segna una tappa straordinaria nella storia delle relazioni tra due grandi Capitali europee: Roma e Parigi celebrano infatti il 70° anniversario del loro gemellaggio esclusivo, un legame sottoscritto il 30 gennaio 1956 e suggellato da un motto che esprime tutta la reciproca ammirazione tra le due città: “Solo Parigi è degna di Roma; solo Roma è degna di Parigi”.

Le celebrazioni di questo anniversario speciale sono state inaugurate a partire dalla notte dello scorso Capodanno, con proiezioni suggestive che hanno illuminato il Circo Massimo a Roma e l’Arco di Trionfo a Parigi. Un doppio evento simbolico che ha unito idealmente le due Capitali, anticipando un anno ricco di iniziative condivise.

Gli incontri istituzionali avranno luogo il 29 gennaio a Roma e il 30 gennaio a Parigi, alla presenza dei Sindaci Anne Hidalgo e Roberto Gualtieri, che rinnoveranno la collaborazione tra le due città.

Nel corso del 2026, Parigi e Roma saranno protagoniste di un articolato programma culturale volto a valorizzare il patrimonio artistico, storico e creativo delle due Capitali.

Le iniziative, promosse dalla collaborazione tra prestigiose istituzioni culturali romane e parigine, testimonieranno il percorso condiviso che ha permesso alle due città di creare nel tempo un solido ponte di cultura, di arte e di bellezza.

In virtù del gemellaggio che lega Roma e Parigi i cittadini parigini potranno beneficiare dell’ingresso gratuito presso i Musei civici di Roma, il cui elenco è consultabile all’indirizzo https://www.turismoroma.it, mentre ai romani sarà garantito l’accesso gratuito alle istituzioni museali parigine aderenti all’iniziativa consultando il link https://www.paris.fr .

Alcuni degli eventi a Roma

29 gennaio: illuminazione della fontana di Trevi con i colori e gli stemmi delle due città; Dal 30 gennaio al 30 giugno: mostra “Irving Penn – Fotografie 1939-2007”, capolavori della collezione della Maison européenne de la Photographie di Parigi, in occasione dell’apertura del primo Centro della Fotografia di Roma, al Mattatoio; Dal 25 febbraio al 25 maggio: mostra fotografica dedicata ad Agnès Varda a Villa Medici. L’Accademia di Francia a Roma rende omaggio al lavoro fotografico dell’artista e regista Agnès Varda (1928–2019) attraverso la prima grande retrospettiva a lei dedicata in Italia

