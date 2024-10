Roma-Inter: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Domenica 20 ottobre, alle 20:45, il mitico stadio Olimpico di Roma si trasformerà in un’arena rovente per uno scontro che promette emozioni forti: la Roma ospita l’Inter in un match che potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro di entrambe le squadre.

Dopo le polemiche che hanno scosso il post-Monza, i giallorossi tornano in campo, e la Curva Sud è pronta a far sentire la sua voce contro la dirigenza Friedkin.

La notizia che scalda i cuori romanisti è il rientro di Paulo Dybala! La Joya, dopo aver lavorato intensamente durante la sosta per le nazionali, è finalmente pronto a scendere in campo e guidare i suoi compagni verso la vittoria.

Con Dovbyk al suo fianco e Lorenzo Pellegrini pronto a brillare, i giallorossi non intendono farsi intimidire. La passione dei tifosi si fa sentire, con striscioni di incoraggiamento che fanno tremare i muri della città.

A centrocampo, la coppia Cristante-Kone è pronta a dominare, con Pisilli e Le Feè pronti a entrare in scena per dare il massimo.

Sugli esterni, Celik e Angelino saranno gli assi nella manica, mentre El Shaarawy osserverà il match dalla panchina per via di un infortunio.

In difesa, Mancini, N’Dicka e Hermoso si preparano a respingere gli assalti interisti, mentre Hummels continua a posticipare il suo esordio, almeno come titolare. E in porta? Non c’è discussione: Svilar è il baluardo giallorosso!

Ma non sarà una passeggiata per i padroni di casa. L’Inter di Simone Inzaghi è pronta a lanciarsi all’attacco, con Thuram e Lautaro in prima linea, affamati di gol e gloria.

L’ex giallorosso Mkhitaryan sarà al centro del gioco, mentre in difesa Pavard e Darmian sono pronti a tenere a bada le folate offensive della Roma. Barella, carico come non mai, torna tra i titolari, mentre Zielinski rimane ai margini a causa di un infortunio.

Roma-Inter, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Kone, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All.: Juric

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Inzaghi

Roma-Inter, dove vedere la partita

La partita fra Roma e Inter sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.

