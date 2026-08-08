Roma Nord, sbloccata la Braccianese: il 24 agosto l’ultimo terreno passa ad Anas

Un ultimo tassello burocratico per sbloccare definitivamente la viabilità nel quadrante nord della Capitale. Il prossimo 24 agosto verrà consegnata ad Anas l’ultima porzione di terreno necessaria per completare la realizzazione delle due attesissime rotatorie lungo la via Braccianese.

Nel frattempo, la società delle strade ha già aperto il cantiere e avviato le prime lavorazioni per la costruzione della prima rotonda situata all’intersezione strategica con via Anguillarese.

L’operazione, che rientra negli interventi infrastrutturali legati ai fondi del Giubileo, è stata portata a termine grazie a una stretta sinergia tra il Municipio Roma XV, il Dipartimento Espropri di Roma Capitale e la struttura commissariale dell’Ufficio Giubileo.

Espropri lampo e cessioni volontarie

L’intero iter per l’acquisizione delle aree private si è distinto per la celerità delle procedure: la quasi totalità dei terreni interessati dalle opere viarie è stata infatti acquisita dal Comune attraverso lo strumento della cessione volontaria da parte dei proprietari, riducendo al minimo i contenziosi e i tempi d’attesa.

«Con la notifica ricevuta oggi dell’ultimo decreto ancora pendente, si conclude definitivamente il procedimento dell’unico esproprio effettuato – dichiara in una nota il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati –. Il 20 agosto Roma Capitale prenderà formalmente possesso dell’ultima area e il 24 agosto la consegnerà ad Anas. Da quel momento tutte le aree saranno definitivamente nella disponibilità dell’amministrazione e dell’azienda».

Tutelata la statuetta della Madonnina

Nel perimetro dell’ultima area oggetto di acquisizione sorge un edicolo votivo contenente la statuina della Madonnina, un simbolo caro ai residenti e agli automobilisti di passaggio.

L’amministrazione municipale ha precisato che la salvaguardia, la rimozione temporanea e la successiva ricollocazione del manufatto sacro erano già state prescritte e concordate con Anas in sede di conferenza dei servizi.

I ringraziamenti al personale ed enti locali

In conclusione di nota, il presidente Torquati ha rivolto un plauso alla rete di collaborazione che ha consentito di centrare l’obiettivo: «Un davvero grazie al Comune di Montorio Romano e al suo Sindaco, Vincenzo Ponzani, per la preziosa collaborazione nelle attività di notifica, oltre che al Dipartimento Espropri e all’Ufficio Giubileo per il costante supporto».

Un encomio speciale è stato riservato anche al personale tecnico capitolino: «Ringrazio infine il funzionario Giorgio Piccarreta, storico dipendente di Roma Capitale che, pur avendo raggiunto la pensione, ha voluto seguire con dedizione questo complesso procedimento fino al suo ultimo giorno di servizio».

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