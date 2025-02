Sbloccato l’iter per il centro di preparazione Paralimpica al Tre Fontante

Il centro sportivo di preparazione paralimpica in via delle Tre Fontane verrà completato con una foresteria e un palazzetto multidisciplinare. Con una lettera di Eur Spa a Roma Capitale, l’iter burocratico fermo da 17 anni si è sbloccato.

Il Comitato Italiano Paralimpico, che ha in concessione l’impianto comunale, dopo la firma di un protocollo d’intesa, potrà così procedere alla nuova progettazione degli interventi attesi da anni.

“Si tratta di un grande risultato per lo sport romano. Dopo anni di immobilismo finalmente l’impianto del Tre Fontane è pronto a rinascere. Siamo riusciti a sbloccare una vicenda complessa e ora si potrà lavorare al potenziamento della struttura: un fiore all’occhiello della Capitale dove si allenano le atlete e gli atleti che rappresentano l’Italia alle Paralimpiadi.

Ringrazio l’assessore Onorato e tutti gli enti coinvolti per aver risolto una vicenda che interessa migliaia di atleti e di famiglie: è un altro passo avanti per rendere l’impiantistica sportiva di Roma più moderna e all’altezza delle sfide che i nostri atleti hanno dimostrato di onorare con impegno”. Lo afferma il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“Dopo oltre 17 anni siamo riusciti a sbloccare l’iter per consentire al Comitato italiano Paralimpico di completare il centro sportivo di via delle Tre Fontane, una struttura di assoluta eccellenza di proprietà di Roma Capitale, dove ogni giorno si allenano le atlete e gli atleti che rappresentano l’Italia alle Paralimpiadi.

Grazie alla sensibilità di Eur spa, a partire dal presidente Enrico Gasbarra e dall’amministratore delegato Claudio Carserà, abbiamo lavorato a lungo anche con il Cip e il presidente Luca Pancalli per avviare il percorso amministrativo che porterà alla firma di un protocollo d’intesa tra Comune, Eur spa e Cip. Così da approvare il progetto del palazzetto multidisciplinare coperto e della foresteria.

Queste opere – indipendenti rispetto alla situazione dell’ex Velodromo – verranno realizzate dal Comitato Paralimpico e sono attese dal 2007: sono necessarie al Cip per terminare il progetto del centro sportivo così come era stato pensato dal primo giorno e per fornire un importante impulso alla attività di promozione dell’intero settore.

Due anni fa abbiamo sbloccato i lavori nello stadio dove gioca la AS Roma femminile, nella cosiddetta Esedra Destra del Tre Fontane, ora con questo significativo passo in avanti verso l’ammodernamento dell’Esedra Sinistra abbiamo gettato le basi per valorizzare l’intero quadrante”. Lo dichiara Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale.

