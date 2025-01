Sciopero dei trasporti, il 10 gennaio 2025 arriva il primo stop. A rischio treni, bus, metro e tram

Il 2025 inizia con una serie di scioperi che si preannunciano come un vero e proprio incubo per i pendolari e i cittadini.

Nonostante le precettazioni e gli scontri dell’anno passato, la piazza sembra non volersi fermare, e gennaio segna l’inizio di un mese ricco di mobilitazioni.

Nel calendario del Garante degli scioperi, sono già ben 45 le proteste in programma, con i trasporti pubblici ancora una volta al centro della protesta.

Uno dei primi appuntamenti è lo sciopero nazionale di 4 ore indetto per il 10 gennaio dalla sigla sindacale Faisa Confail, che coinvolgerà i dipendenti del trasporto pubblico.

La mobilitazione interesserà anche le reti Atac e Cotral, con modalità territoriali che saranno specificate nei prossimi giorni.

Anche se la proclamazione ufficiale non è ancora stata fatta, la protesta coinvolgerà le aziende romane e i cittadini sono già in allerta per i disagi che ne deriveranno.

A queste mobilitazioni si aggiunge anche uno sciopero che promette di paralizzare le ferrovie.

L’Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Infrastruttura RFI, insieme ai sindacati Cobas Lavoro Privato e Coordinamento Ferrovieri, ha proclamato uno sciopero di 24 ore che partirà alle 21 del 9 gennaio e si concluderà alla stessa ora del giorno successivo.

A rischio, quindi, ci saranno i treni ad alta velocità, intercity e i regionali, con possibili disagi per migliaia di viaggiatori.

