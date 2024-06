Socially Correct, la premiazione in Campidoglio

Si è svolta questa mattina presso la Sala della Protomoteca, in Campidoglio, la premiazione del XVI Concorso Socially Correct dal titolo ‘Notte brava. Una movida sicura per tutte e per tutti’.

Un progetto dell’Associazione ‘Paolo Ettorre – Socially Correct’ realizzato con il sostegno dell’agenzia Saatchi & Saatchi e promosso dalla Direzione ‘Comunicazione istituzionale’ di Roma Capitale e dall’Ufficio Comunicazione della Segreteria del Sindaco.

Un evento importante che dalla I edizione del concorso, grazie ad un accordo con la Fondazione Festival dei Due Mondi, si è sempre tenuto a Spoleto proprio durante lo svolgimento del Festival internazionale.

“Siamo orgogliosi di aver partecipato anche quest’anno al concorso ‘Paolo Ettorre – Socially Correct’ e collaborato con Roma Capitale; soprattutto auguriamo un grande successo alla campagna ‘L’amico Frank’ e un sano divertimento a tutti i giovani, che sono il nostro futuro” ha dichiarato Camilla Pollice, CEO Saatchi & Saatchi.

Il concorso, rivolto a studenti di comunicazione, è legato alla figura di Paolo Ettorre, storico AD di Saatchi, costantemente impegnato nella comunicazione sociale.

Tema di quest’anno è il contrasto alla Malamovida, un fenomeno legato all’abuso di sostanze stupefacenti e di alcol da parte di adolescenti che con comportamenti aggressivi e devianti possono generare problemi a loro stessi, oltre che all’ordine pubblico.

L’edizione 2024 del concorso è stata vinta da Rebecca Geri (Art director) e Camilla Pietrosanto (Copywriter), studentesse della Nuova Accademia di Belle Arti di Roma, che con ‘L’amico Frank & il Drunk Friend rescue kit’, hanno proposto un personaggio a fumetti ironico e divertente – Frank, appunto, nel quale molti ragazzi possono riconoscersi – che stimola riflessioni grazie all’uso di un linguaggio dai toni diretti, coinvolgenti e informali.

“Trovo che la campagna premiata quest’anno sia molto innovativa per il trattamento soprattutto perché non colpevolizza ma stimola i ragazzi a collaborare fra loro per limitare usi e abusi e godersi un sano divertimento senza conseguenze negative per loro e la loro città” ha commentato Annette Ettorre, Presidente Associazione ‘Paolo Ettorre – Socially Correct’.

In Italia, secondo un report fornito dal Dipartimento delle Politiche antidroga, il 28% dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni usa o ha usato sostanze stupefacenti; un dato decisamente in aumento rispetto a quello del 2021 (18%).

Preoccupa anche l’abuso di alcol, se si pensa che il 78% degli adolescenti (quasi 2 milioni) ne sono consumatori.

Alla luce di questi dati, la campagna 2024 punta alla realizzazione di un progetto pubblicitario rivolto direttamente ai giovani, in particolare alla fascia di adolescenti tra i 12 e i 18 anni.

“Dobbiamo cambiare prospettiva e modo di vivere la notte: accendere e non spegnere vetrine e luci dei locali, creare eventi culturali diffusi – nel centro storico e nei quartieri meno centrali – per avere una città sicura, per i giovani e per tutti.

È una bella e innovativa iniziativa quella che mette al centro la creatività dei giovani per una campagna di comunicazione su misura, realizzata grazie alla collaborazione tra l’Associazione Paolo Ettorre – Socially Correct, Saatchi & Saatchi e Roma Capitale“, ha dichiarato Lorenzo Marinone, Consigliere capitolino e incaricato del Sindaco per le Politiche giovanili.

