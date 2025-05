Splendido pomeriggio di poesia e musica a La Primula di Centocelle

Splendido pomeriggio primaverile, il 9 maggio 2025, trascorso presso la storica Associazione “La Primula” di Roma dove è stata presentata l’ultima raccolta di poesie del poeta e scrittore Maurizio Rossi, “C’è ‘n’aria scapijata”. Era gremita di attenti partecipanti l’accogliente sala dell’associazione, un’istituzione benefica presente sul territorio da 1988 e di cui il V Municipio deve essere orgoglioso e sostenitore.

Sono intervenuti l’autore, l’editore e poeta Vincenzo Luciani e il professor Paolo D ‘Achille, ordinario di linguistica all’Università Roma Tre e Presidente dell’Accademia della Crusca.

Ha presentato e moderato l’evento il poeta Leone Antenone.

La partecipazione del coro di Musica popolare di Villa Gordiani ha rallegrato il pomeriggio aggiungendo suoni e colori ai versi, declamati dallo stesso poeta e da alcuni soci dell’Associazione.

In particolare modo, il professor D’Achille ha apprezzato e messo in evidenza la misurata signorilità del dialetto utilizzata da Maurizio Rossi e l’equilibrata sintonia con lingua parlata.

Un dialetto poetico che si realizza tanto in versi liberi quanto nelle forme più tradizionali della poesia romanesca (il sonetto, lo stornello), che mantiene una linea di confine media con l’ italiano e che semplifica e rende comprensibile la poetica dello scrittore, espressa in versi garbati, eleganti e raffinati.

Il professor D’Achille ha fatto una sintetica e dotta premessa storica sul dialetto di Roma per far meglio comprendere la raccolta di Rossi sotto un punto di vista storico e letterario, infine ha segnalato le peculiarità che ancora resistono nella scrittura del dialetto romanesco e, nel clima accogliente che ha contraddistinto la serata, si è lasciato andare a qualche ricordo personale legato al parlar in dialetto nella sua famiglia e per concludere anche lui a declamato una poesia dell’autore.

Le altre “dialetture” (letture in dialetto, neologismo di mio conio) sono state eseguite, non solo dall’autore, ma anche da Sara Levantini e Stefania Ambrosi. Sono trascorse due ore piacevolmente leggere e gradite.

L’incontro è terminato con i ringraziamenti a tutti partecipanti, agli ospiti intervenuti e alla Primula per poi lasciare spazio al firmacopie di Maurizio Rossi.

Sì, davvero un bel pomeriggio. Viva la poesia!

