Strisce pedonali invisibili in via Campari a Tor Tre Teste

“Buongiorno – ci scrive un nostro lettore .- questa è la mail che ho inviato al Municipio URP via Prenestina n.510 il giorno 28.05.19 e dopo qualche giorno mi hanno risposto assicurandomi che avrebbero provveduto al più presto, oggi, 09.07.19 le strisce sono tuttora invisibili in tutto il quartiere:

Buon pomeriggio,

voglio segnalarvi che ormai da tempo le strisce pedonali di via Davide Campari, zona Tor Tre Teste, sono praticamente invisibili.

Ogni giorno vedo la difficoltà che abbiamo, noi abitanti della zona, bambini e anziani, ad attraversare. In particolar modo all’inizio, subito dopo l’incrocio con via Lepetit, sono cancellate.

Ogni giorno attraversano bambini e ragazzi diretti alle scuole di largo Chieregatti.

Vi chiedo gentilmente di provvedere al più presto onde evitare possibili incidenti.