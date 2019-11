Torna alla vittoria la S.S. Pallavolo 1951

Ritorno alla vittoria della S.S. Pallavolo 1951, che dopo il passo falso contro La Maddalena, riesce ad espugnare un campo complicato come quello del PalaFerretti, riuscendo a portare a casa i tre punti nel derby contro la Fenice.

Primo set che parte subito fortissimo con le due squadre che combattono ad armi pari. Ma a spuntarla, ai vantaggi, è la Fenice che chiude il parziale 31-29.

Nel secondo set partono bene i biancocelesti che conquistano subito dei punti di vantaggio e chiudono il set 25-21.

Il terzo parziale è una copia del secondo e se lo aggiudica nuovamente la Lazio per 25-19.

Nel quarto set i biancocelesti rientrano in campo determinati, premono subito sull’acceleratore e vincono il set con un netto 25-11, chiudendo la partita per 3-1.

Prova di maturità quindi della Lazio che contro una squadra ostica, riesce a portare a casa tutti i punti in palio.

Il prossimo appuntamento vedrà i biancocelesti impegnati al PalaLuiss, domenica 24 novembre alle ore 18.00, contro Civita Castellana.