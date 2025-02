Tornano i Pomeriggi culturali del Centro Lepetit

Sabato 15 Febbraio 2025 alle ore 17.00 presso la sede del Centro Culturale Lepetit, sito in Via Roberto Lepetit 86, primo appuntamento dei Pomeriggi Culturali del Centro Culturale Lepetit, in collaborazione con la Biblioteca Gianni Rodari ed il Patrocinio del V Municipio.

Si terrà la presentazione del libro Più forti della vita con la presenza dell’autore Davide Sartori.

L‘iniziativa sarà introdotta e accompagnata dal coro Accordi e Note del Centro Culturale Lepetit, diretto dal M. Roberto Boarini.

Il Presidente del Centro Culturale Giorgio Grillo “ringrazia la D.ssa Tatiana Romano, responsabile della Biblioteca Gianni Rodari, per l’opportunità fornita”.

IL LIBRO

Tutti i quindici protagonisti delle toccanti interviste di cui si compone questo libro, descrivendo la loro vicenda di atleti ed ex atleti di discipline invernali con disabilità, sottolineano quanto lo sport sia stato fondamentale per il loro cammino nella vita: una forma di riscatto e inclusione sociale in un mondo che oscilla fra l’indifferenza e la discriminazione, un mezzo per accettare e superare la propria condizione, esprimere le proprie potenzialità e raggiungere traguardi all’apparenza impossibili, in una sfida continua ai propri limiti.

Storie potenti di ragazze e ragazzi diventati donne e uomini straordinari, capaci di ispirare e spronare. Testimonianze dirette dei valori sportivi più puri e di come questi possano migliorare la vita di ognuno di noi, anche contro ogni probabilità. Racconti che insegnano a non arrendersi alle prime difficoltà e anche ad accettare le inevitabili sconfitte nel viaggio di ognuno, senza mai piangersi addosso. Più forti di tutto e tutti. Più forti della vita.

