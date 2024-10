Trasporto scolastico 2024/2025, il 24 ottobre riaprono le iscrizioni

Dal 24 ottobre riaprono i termini per presentare la domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2024/2025. Le iscrizioni sono riservate a chi non è in possesso dei requisiti e a chi non ha presentato la domanda nei termini previsti dal bando ordinario (15 maggio 2024).

Sarà possibile presentare domanda, fino ad esaurimento dei posti disponibili, solo per le linee già attive all’interno di ciascun Municipio e per una delle fermate già esistenti nel Piano Trasporti, senza variazioni negli orari, nei percorsi e nelle fermate.

La richiesta potrà essere inoltrata attraverso il servizio domanda di iscrizione online.

Per ottenere la riduzione o l’esonero dal pagamento della quota contributiva mensile, i genitori dovranno presentare la dichiarazione Isee direttamente al Municipio competente territorialmente.

Qualora nell’anno scolastico 2024/2025 i genitori avessero già inoltrato la domanda di agevolazione tariffaria per il servizio di ristorazione scolastica, la stessa potrà essere utilizzata anche per il trasporto. In questo caso non sarà necessario presentare documentazione cartacea al Municipio.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina del dipartimento Scuola, lavoro e formazione professionale.

