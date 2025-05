L’Associazione Pugliese di Roma in collaborazione con l’Associazione degli Umbri invita giovedì 15 maggio 2025, alle h 18, nella prestigiosa sede del Palazzo delle Esposizioni, Libreria, via Milano 15/17 a Roma, sarà presentato il libro: “UMBRIE-Luoghi, personaggi,storie e leggende” di Mino Lorusso giornalista e scrittore di origini pugliesi. (Gambini Editore).

Intervengono:

Mino Dinoi, Consigliere di Amministrazione Azienda Speciale Palaexpo

Massimo Palombi, Presidente Onorario Associazione degli Umbri

Irene Venturo, Presidente Associazione Pugliese di Roma

Mino Lorusso, Giornalista e scrittore

Isabella Gambini, Editore

Modera: Marcella Leone, Giornalista e scrittrice

Ingresso libero fino a esaurimento posti

L’incontro sarà un’occasione per scoprire storie affascinanti legate alla terra umbra, attraverso la voce dell’Autore e di altri ospiti di rilievo. La Presidente dell’Associazione Pugliese di Roma Irene Venturo porterà il Saluto dei Pugliesi.

«Sarà un momento di condivisione tra comunità, arricchito da cultura, tradizione e identità. Vi aspetto numerosi – dice Irene Venturo – per rappresentare con orgoglio la nostra Terra e sostenere un Autore che ci è vicino per radici e sensibilità. Ci sarà una sorpresa che anticipo e che svelerà l’Autore nel suo racconto. In un Capitolo – frutto di un’appassionante ricerca storica – Mino Lorusso ci conduce a Polino, il più piccolo comune dell’Umbria, dove si custodisce un segreto linguistico sorprendente.L’Autore ci racconta una storia incredibile che affonda le radici nel passato e ci rivela come la Puglia viva ancora in questo angolo umbro».

Mino Lorusso, è un pluripremiato giornalista RAI presso la sede regionale dell’Umbria dove ricopre il ruolo di Presidente dell’Ordine dei Giornalisti.

IL LIBRO

Il rapporto tra Dante Alighieri e l’Umbria, attraverso gli affreschi del Duomo di Orvieto e la prima immagine iconografica del Purgatorio, scoperta a Todi negli Anni Ottanta del Novecento. Le imprese calcistiche del Tavernelle di Angelo Moratti, prima tappa della nascita a Milano della Grande Inter di Helenio Herrera. La liberazione degli ebrei da Isola Maggiore.

La storia della piccola comunità di Polino, che dopo cinquecento anni mantiene intatte le proprie tradizioni pugliesi. Sono alcuni dei capitoli di “Umbrie. Luoghi, personaggi, storie e leggende”, il volume scritto da Mino Lorusso. Si tratta di un viaggio nel tempo, alla scoperta dell’unicità dell’Umbria: anzi, delle tante Umbrie che si sono sovrapposte nel tempo e nello spazio.

La pluralità dell’Umbria si snoda attraverso i luoghi, caratterizzati dal – la presenza di personaggi che hanno segnato la storia della regione o che, passivamente, l’hanno vissuta o subita. Tra i primi, Matteo d’Acquasparta, cardinale al servizio di Bonifacio VIII; padre Massimiliano Kolbe, ospite di Amelia nel nell’estate del 1918; Mario Soares, futuro presidente del Portogallo, in esilio a Piediluco nel 1970.

Più di recente, figure umbre come quella dello storico e giornalista marscianese Luigi Salvatorelli e del giornalista spoletino Walter Tobagi, ucciso dai terroristi nel 1980, hanno dato alla regione una dimensione più ampia, partecipe delle vicende nazionali e internazionali. È una realtà aperta, nonostante l’identità smarrita e sbiadita dietro un’abusata immagine “verde”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.