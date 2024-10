Un giardino intitolato a Nils Liedholm

Roma Capitale, con il supporto della AS Roma, martedì 8 ottobre alle 11 intitolerà alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri il giardino a via Gustavo D’Arpe a Nils Liedholm, l’allenatore svedese che vinse lo scudetto con la Roma nel 1983.

La cerimonia avverrà il giorno del 102° anniversario della nascita del tecnico svedese, scomparso il 5 novembre 2007.

“Nils Liedholm ha scritto la storia del calcio mondiale e ha regalato ai tifosi romanisti gioie memorabili – ha commentato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri – Le intitolazioni di una città sono uno strumento importantissimo per custodire il ricordo ed è quindi sacrosanto che Roma ricordi il ‘Barone’ svedese con un luogo a lui intitolato proprio nei pressi del centro sportivo della squadra di cui è stato in anni gloriosi la guida indiscussa, un modo per tramandare anche ai tifosi più giovani la memoria di grandi persone amate e rispettate da tutti come Liedholm è sicuramente stato”.

“Liedholm è stato e sarà sempre uno degli allenatori più importanti della storia del calcio internazionale e della nostra città – ha aggiunto l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato – Ha lasciato un ricordo indelebile, anche per l’aspetto umano: era un signore, un simbolo di un calcio romantico e glorioso che è riuscito a farsi apprezzare da tutti.

Abbiamo voluto fortemente intitolargli un giardino, perché la memoria è una componente fondamentale del nostro presente e la base da cui partire per il nostro futuro: è nostro compito tramandare alle nuove generazioni storie, esempi, di persone come Liedholm.

L’intitolazione di questo giardino non è un’azione isolata, ma rientra nell’iniziativa più ampia di celebrare i grandi campioni dello sport romano: a breve renderemo omaggio anche a Pino Wilson, il capitano del primo Scudetto della Lazio”.

