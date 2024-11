Union SG-Roma: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

La Roma di Juric si prepara per una sfida dai sapori delicati in Europa League contro l’Union Saint-Gilloise. Reduci da un periodo difficile, segnato dalla recente sconfitta in Serie A contro il Verona, i giallorossi volano in Belgio con la necessità di mettere punti in classifica e consolidare la loro posizione nel girone.

Dopo le prime tre giornate di Europa League, la situazione è in bilico: la Roma ha collezionato finora quattro punti, grazie al pareggio contro l’Athletic Bilbao, la vittoria sofferta all’Olimpico contro la Dinamo Kiev per 1-0 e una sorprendente sconfitta subita in trasferta contro l’Elfsborg.

In questo contesto, la trasferta belga rappresenta un’opportunità fondamentale per dare continuità ai risultati e rilanciare le ambizioni europee del club.

Dall’altra parte, l’Union Saint-Gilloise ha vissuto un cammino ancor più complicato, raccogliendo solo un punto grazie al pareggio contro il Bodo-Glimt, ma uscendo sconfitta nei match contro Midtjylland e Fenerbahce.

La squadra belga è alla ricerca disperata di una vittoria che possa rilanciare le proprie possibilità, e l’incontro contro la Roma rappresenta per loro una delle ultime occasioni per tenere vive le speranze di qualificazione.

Juric sa che sarà fondamentale approcciare la partita con concentrazione e intensità. “Non possiamo sottovalutare nessuno,” ha dichiarato l’allenatore giallorosso, consapevole che ogni punto potrebbe fare la differenza in un girone che si preannuncia combattuto fino alla fine.

Union Saint Gilloise-Roma: orario

Il match tra Union Saint-Gilloise e Roma è in programma oggi, giovedì 7 novembre, alle ore 18.45.

Ecco le probabili formazioni:

Union Saint-Gilloise (3-5-2): Moris; Sykes, Machida, Burgess; Niang, Amani, Sadiki, Vanhouette, Lapoussin; David, Ivanovic. All. Pocognoli

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Le Fée, Koné, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric

Union Saint Gilloise-Roma: dove vederla in tv

Union Saint-Gilloise Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport

