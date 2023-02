Vintage Market Opening a Piazza Ragusa

Il Vintage Market torna a popolare l’Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa con il primo evento del 2023. Un opening con 180 espositori che si terrà per il 25 e il 26 febbraio 2023 a Piazza Ragusa (ingresso Via Tuscolana 179). 6 mila metri quadrati (condivisi con il Farmer’s Market) e il consueto vasto assortimento di espositori: Artigianato locale, Artisti e Illustratori, Vintage, Handmade, Home Decor, Design e Stilisti, Vinili e Libri, Concerti, Abbigliamento, Giochi per bambini, Cosmesi Bio, Piante e Fiori. A impreziosire ogni momento al Vintage Market, ci saranno i live di realtà emergenti a cura di Indiepanchine e le nostre special activities, fra cui spiccano i laboratori per bambini.

Siamo in presenza di uno degli eventi più longevi di Roma (il primo nel 2008) e questo è dovuto soprattutto al pubblico, caloroso e presente come non mai. Vintage Market è famiglia: un luogo dove le persone si conoscono e non si perdono più di vista. L’orario è dalle 10 alle 20. Per iniziare, si consiglia di partire dai selezionatori di vintage: persone che girano l’Italia (e non solo) alla ricerca dei migliori abiti.

Oltre a loro saranno presenti gli espositori handmade: artigiani abili e sapienti che propongono il loro spazio come una piccola bottega itinerante in cui esporre il loro concetto di creatività. C’è chi ama volgere lo sguardo al passato e chi ama invece creare oggetti o composizioni che guardano al futuro. Il filo rosso che tiene unite queste due anime è la passione per l’arte, l’artigianalità e l’unicità.