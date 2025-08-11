Virus West Nile, nona vittima nel Lazio: morto un 85enne di Cori

È morto questa mattina, 11 agosto, all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, un uomo di 85 anni originario di Cori. L’anziano, già affetto da patologie pregresse, era stato ricoverato il 2 agosto in condizioni critiche. La sua scomparsa porta a nove il numero delle vittime del virus West Nile nel Lazio dall’inizio dell’estate.

Solo ieri il Goretti aveva registrato un altro decesso: un 80enne di Aprilia, ricoverato in Rianimazione e con patologie concomitanti.

Giovedì 7 agosto la situazione era stata ancora più drammatica, con due morti in un solo giorno: un 77enne dei Castelli Romani, contagiato a Cisterna di Latina e ricoverato dal 26 luglio al Gemelli Isola, e una donna di 83 anni di Pontinia, deceduta sempre al Goretti.

Il mese di agosto si era aperto con altri casi fatali: il 4 agosto un 77enne, in ospedale dal 17 luglio per gravi condizioni e patologie croniche, non ce l’aveva fatta. Pochi giorni prima, il 2 agosto, era morta una 93enne di Cisterna di Latina, passata dall’ospedale San Paolo di Velletri allo Spallanzani di Roma.

Luglio si era chiuso con due morti ravvicinati: il 29, un 86enne ricoverato da un mese al Goretti; il 28, un 77enne di Isola del Liri, contagiato durante un soggiorno a Baia Domizia e deceduto allo Spallanzani. La prima vittima della serie, il 20 luglio, era stata un’82enne di Nerola, morta all’ospedale Santa Maria Goretti di Fondi.

A Roma, intanto, si registrano due casi di positività: due donne, di 77 e 61 anni, entrambe residenti all’Infernetto e ricoverate allo Spallanzani. Per la paziente più giovane resta incerta la località dell’esposizione al virus.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.