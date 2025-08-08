Virus West Nile, secondo caso nella Capitale: avviate disinfestazioni mirate

All’Infernetto, nel X Municipio, il virus West Nile torna a far parlare di sé. Dopo il primo caso registrato nei giorni scorsi – una donna di 77 anni ricoverata allo Spallanzani – è arrivata la conferma di un nuovo contagio: si tratta di una 61enne residente nello stesso quartiere.

Il percorso dell’infezione resta un enigma. La donna, infatti, viaggiava spesso tra Roma e Sabaudia e si è sentita male a Padova, dove è tuttora ricoverata, dopo una vacanza sulle Dolomiti. Non è quindi chiaro il luogo esatto dell’esposizione al virus.

Le autorità sanitarie hanno reagito subito. Il Dipartimento Tutela Ambientale, in coordinamento con la Asl Roma 3, ha avviato un’operazione di disinfestazione adulticida nel raggio di 200 metri dalle abitazioni delle due pazienti. Allo stesso tempo sono stati intensificati i trattamenti larvicidi nei tombini e nelle caditoie.

“Abbiamo anticipato ad agosto le attività di rimozione dei focolai larvali, previste per settembre – ha spiegato l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi – e prima dello scadere dei 30 giorni torneremo a effettuare tutti gli interventi necessari”.

La Regione Lazio, dopo l’ultimo caso, ha esteso le misure di prevenzione e contenimento già in vigore a Latina, Frosinone e nella Asl Roma 6 anche alla Asl Roma 3.

Un provvedimento deciso nella cabina di regia di giovedì 7 agosto, che ha visto seduti allo stesso tavolo la Direzione regionale Salute, lo Spallanzani, l’Istituto Zooprofilattico e i rappresentanti delle aziende sanitarie.

Anche il Campidoglio si è mobilitato: nella stessa giornata, il sindaco Roberto Gualtieri ha riunito in Comune assessori, Ama, Protezione Civile e Polizia Locale per coordinare le azioni sul territorio.

Il virus West Nile, purtroppo, continua a fare vittime nel Lazio: finora sono sette i decessi. L’ultimo, giovedì 7 agosto, ha riguardato un uomo di 77 anni dei Castelli Romani, contagiato a Cisterna di Latina e già sottoposto a dialisi. Nello stesso giorno è morta anche una donna di 83 anni di Pontinia.

