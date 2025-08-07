Virus West Nile, settima vittima nel Lazio: morto un 77enne. Due i decessi in un solo giorno

Il virus West Nile continua a fare paura nel Lazio. A distanza di poche ore dalla notizia del decesso di una donna di 83 anni a Pontinia, arriva un nuovo lutto: un uomo di 77 anni, residente a Velletri, è morto oggi, giovedì 7 agosto, all’ospedale Isola Tiberina Gemelli Isola di Roma.

Il paziente, già sottoposto a dialisi, era ricoverato in terapia intensiva dal 26 luglio. L’infezione da West Nile sarebbe avvenuta a Cisterna di Latina, località dove l’uomo avrebbe contratto il virus. Si tratta del settimo decesso accertato nella regione in meno di tre settimane.

La stessa giornata di oggi è stata segnata da un altro lutto legato al virus: una donna di 83 anni di Pontinia, ricoverata dal 24 luglio al Santa Maria Goretti di Latina, è spirata dopo giorni di lotta nel reparto di rianimazione. Soffriva di pluripatologie, che hanno aggravato il quadro clinico già compromesso.

Una lista che si allunga

Il virus West Nile sta colpendo duramente il Lazio, soprattutto nelle province di Latina e Roma. Il primo decesso era stato registrato il 20 luglio a Fondi, con la morte di una donna di 82 anni residente a Nerola.

Poi, il 28 luglio, era toccato a un 77enne di Isola del Liri, morto allo Spallanzani di Roma dopo un soggiorno a Baia Domizia, in Campania.

Il 29 luglio, ancora Latina, con la morte di un 86enne ricoverato da un mese al Santa Maria Goretti. Due giorni dopo, il 2 agosto, la tragedia si è ripetuta: una donna di 93 anni, originaria di Cisterna di Latina, è deceduta allo Spallanzani dopo un trasferimento dall’ospedale San Paolo di Velletri.

Infine, il 4 agosto, un altro 77enne è morto ancora una volta al Santa Maria Goretti, dove era ricoverato in condizioni critiche dal 17 luglio.

