Visita di Papa Leone XIV a Ostia: scatta il piano mobilità per domenica 15 febbraio

Nel pomeriggio di domenica 15 febbraio, Papa Leone XIV si recherà in visita pastorale nella Chiesa di Santa Maria Regina Pacis, in piazza Regina Pacis, dove alle 17 sarà celebrata la Messa.

Per motivi di sicurezza e di gestione della viabilità, le chiusure al traffico scatteranno alle 8 di domenica in viale Cardinal Ginnasi tra via dei Pallottini e via Vannutelli; in via Vannutelli tra piazza della Stazione Vecchia e viale Cardinal Ginnasi; su piazza della Stazione Vecchia; in piazza Regina Pacis e in via Armuzzi tra piazzale della Posta e piazza della Stazione Vecchia.

Con le chiusure al traffico e la modifica della viabilità, previste sino alle 20, le linee C4, C13, 01, 04, 05 e 05B, 06 e 014 saranno deviate su percorsi alternativi a partire dalle 8.

La 01 in direzione del capolinea di piazza Gasparri, la 04 in direzione di via Bonichi, la 05 verso il capolinea di via dell’Idroscalo, la 05B diretta a via delle Ebridi, la 06 in direzione di via Wolf Ferrari, la 014 verso piazza Antifane, le linee C4 e C13 in arrivo dal capolinea di Stazione Lido Centro saranno deviate per via Lucio Lepidio, via Vannutelli e viale Cardinal Ginnasi. Al ritorno, i bus delle otto linee saranno deviati per lungomare Toscanelli e viale della Vittoria.

Disattivate le fermate in piazzale della Stazione del Lido (76477), Via delle Vele/Lido Centro (83093), viale Paolo Orlando (76907-76909), piazza della Stazione Vecchia (77293-76481), via Vannutelli (79310), piazza Regina Pacis (83139), via della Pineta di Ostia (83349), via Pietro Rosa (83488), corso Regina Maria Pia (83148).

