Vittoria dell’S.S. Pallavolo 1951 contro Civita Castellana

La S.S. Lazio Pallavolo 1951, sostenuta da un grande pubblico che ha gremito il PalaLuiss, conquista una vittoria meritata in un match al cardiopalma contro Civita Castellana.

Coach Di Vanno schiera il sestetto composto da Valenti al palleggio, Cirillo e Santilli al centro, Micocci e Del Mastro schiacciatosi, Rinaldi opposto e Recupito libero.

Partono subito forte gli avversari che conquistano due punti di vantaggio. Grande reazione dei biancocelesti che grazie a un muro di Valenti si portano avanti, non si arrende Civita Castellana che torna avanti nel punteggio. Reazione forte della Lazio che vince il il primo set per 25-23.

Nel secondo set parte forte Civita che conquista subito cinque punti di vantaggio, con caparbietà la Lazio si aggiudica anche il secondo parziale per 25-21.

Partono nuovamente forte gli avversari nel terzo set che viene vinto nettamente da Civita per 25-12.

Nel quarto set partono forti le aquile ma Civita Castellana vince il set 25- 20, portando il match al tie break.

Il quinto set inizia a ritmi altissimi, con le due squadre che viaggiano punto a punto fino al 4 pari.

Ai vantaggi, al termine di un match al cardiopalma, vince la Lazio per 3-2. Sostenuta da un grande pubblico e con la presenza di molti giovani atleti delle giovanili biancocelesti, la Lazio conquista due punti, ora sola al primo posto in classifica.

Queste le parole a fine partita dello schiacciatore Pier Giorgio Fanti: “Per me è un vero onore stare in questa società, per l’organizzazione, per il clima e per il pubblico. Sapevamo che la partita sarebbe stata dura, perché Civita è una grande squadra con tanti giocatori di alto livello. Il nostro obiettivo era quello di giocare bene per cercare di vincere più punti possibili. Sul 2-0 la speranza di prendere tre punti c’era, non è stato così, ma ci godiamo questo attuale primo posto in solitaria”.

Nel prossimo fine settimana i biancocelesti avranno il proprio turno di riposo. L’ appuntamento è quindi per domenica 8 alle ore 18 al PalaLuiss contro Isola Sacra.