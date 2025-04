Voucher sportivi: Roma Capitale stanzia 1,5 milioni per il rinnovo

Per il terzo anno consecutivo, la Giunta ha approvato la delibera per stanziare 1,5 milioni di euro da destinare ai voucher sportivi: 500 euro di bonus per agevolare la pratica sportiva di romane e romani.

La misura è rivolta alla fascia d’età dai 5 a 16 anni e prende in considerazione famiglie con Isee da 8 mila a 40 mila euro. Per le persone con disabilità, invece, nessun limite o vincolo, né di età e né di reddito.

Con l’approvazione della delibera, si avvia a maggio la prima fase riservata all’accreditamento delle associazioni e delle strutture sportive che indicheranno le discipline e il numero dei corsi messi a disposizione.

A giugno, poi, la seconda fase con le famiglie che tramite il portale dedicato potranno presentare domanda di accesso al voucher scegliendo tra i corsi proposti, divisi per disciplina e per municipio.

Un aiuto vero per le famiglie con Isee basso e una leva per contrastare le diseguaglianze, secondo il Sindaco.

L’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato ha spiegato che i tempi, rispetto agli anni passati, sono stati anticipati per venire incontro alle esigenze di tante famiglie, che già a fine anno scolastico potranno iscrivere i propri figli alle attività sportive per la stagione successiva.

In due anni il voucher sport è stato erogato ad oltre 10 mila ragazze e ragazzi romani. Tutte le 1.900 persone con disabilità che avevano richiesto il voucher lo hanno ottenuto nel biennio.

