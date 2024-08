Weekend tra caldo e lavori: ecco le strade chiuse a Roma sabato 10 e domenica 11 agosto

Roma si prepara a un fine settimana rovente e movimentato, con numerosi lavori che modificheranno la circolazione stradale e del trasporto pubblico. Ecco cosa aspettarsi:

Tangenziale e Viadotto Superiore: A partire dalle 23:00 di venerdì 9 agosto, la Tangenziale entra nella sua seconda fase di lavori. Il viadotto superiore da Passamonti a Castrense, in direzione San Giovanni, sarà completamente chiuso in entrambe le direzioni. Questo intervento, parte del progetto di riqualificazione giubilare, impatterà significativamente il traffico cittadino.

Modifiche al Bus 32: Sempre da venerdì 9 agosto, il capolinea del bus 32 verrà temporaneamente spostato in viale Giulio Cesare al civico 199, a causa dei lavori di riqualificazione in piazza Risorgimento.

Metro A Inaccessible: Da sabato 10 fino a domenica 25 agosto, il tratto della Metro A tra Termini e Battistini sarà chiuso per lavori di rinnovamento dei binari. Durante questo periodo, un servizio di autobus sarà attivato per coprire il percorso da Battistini a Termini, per alleviare i disagi ai passeggeri.

Riduzione Treni Roma-Viterbo: Da sabato 10 agosto, saranno ridotte e rimodulate le corse dei treni sulla tratta Roma-Viterbo a causa dei lavori di adeguamento dell’officina di Acqua Acetosa per il raddoppio del binario. Maggiori dettagli sono disponibili sui canali ufficiali.

Deviamenti e Deviazioni: Domenica 11 agosto, i bus 170, 719 e 781 seguiranno le deviazioni festive per il mercato di Porta Portese. Anche le linee 51, 75, 85, 87 e 118 saranno deviate a causa della pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali. Nella notte tra sabato 10 e domenica 11, il bus notturno nMB sarà spostato per consentire le modifiche necessarie.

Preparatevi a un fine settimana movimentato e fate attenzione ai cambiamenti nella circolazione per evitare inconvenienti!

