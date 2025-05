Opera Boat: musica e lirica in movimento al Lago dell’EUR

Dal 19 al 23 maggio 2025, presso il Parco Centrale del Lago dell’EUR a Roma (Passeggiata del Giappone, lato Viale Oceania), debutta Opera Boat, l’inedito progetto musicale di E45 che unisce opera lirica e musica dal vivo, su una barca in movimento, in uno dei bacini d’acqua più suggestivi e celebri della città.

La rassegna prevede l’esecuzione di cinque riscritture originali di musica classica contemporanea, composte dal collettivo bolognese Innovafert, eseguite da cinque duetti musicali differenti, uno diverso per ognuno dei cinque giorni di repliche previsti.

Tre i turni di esibizioni in barca programmati, alle ore 17:00, alle 18:00 e alle 19:00: l’evento è gratuito ma con obbligo di prenotazione.

Da tempo ormai E45 propone sfide alle convenzioni della fruizione musicale tradizionale, avvicinando la musica contemporanea al pubblico e integrandola nei contesti urbani e nella vita quotidiana con progetti come Operai all’Opera, che narra l’opera dal punto di vista del dietro le quinte in forma di suite dall’orchestra; Music Market Box, un “distributore” di musica live nei box sfitti dei mercati rionali delle periferie romane; Fitzcarraldo, opera lirica sul battello, in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma e infine Opera Risciò, che ha portato l’arte lirica sui risciò in uno dei parchi simbolo di Roma, Villa Borghese.

Opera Boat, la nuova e originale proposta dell’associazione culturale E45, reimmagina l’opera lirica portandola a bordo di un battello in movimento sul Laghetto dell’EUR.

L’evento è inserito all’interno dell’iniziativa più ampia chiamata Musica Mobile, che mira ad esplorare nuove modalità di fruizione dell’arte musicale contemporanea in contesti quotidiani.

Cinque le composizioni in totale, ognuna scritta per voce lirica e strumento musicale – nelle composizioni si alterneranno il violino di Maddalena Fogacci Celi e la soprano Jennifer Ciurez, la fisarmonica di Andrea Pennacchi e la mezzosoprano Simona Ruisi, la tromba di Natale Gullotta e il tenore Alexandru Tiba, la chitarra classica di Riccardo Rettaroli con il ritorno di Simona Ruisi e infine l’oboe di Rebecca Roda e la soprano leggero Federica Raja – dalla durata di circa venti minuti ciascuna.

Su uno sfondo bucolico come quello del Parco Centrale del Lago dell’EUR, garanzia di una esperienza immersiva fuori dall’ordinaria fruizione della musica, sarà possibile partecipare ad un evento unico nella fusione tra natura e musica, offrendo un ascolto dinamico e coinvolgente.

Il movimento del battello non si limita ad accompagnare la musica, ma ne diventa parte integrante, arricchendo l’esperienza dello spettatore e offrendogli un’occasione di fruizione artistica di alto livello, alla riscoperta del rapporto tra spazio, tempo e sonorità.

Una composizione diversa ogni giorno, dal 19 al 23 Maggio, con tre navigazioni per ogni giornata: la prima partenza è programmata alle ore 17:00, a cui seguono quelle delle ore 18:00 e 19:00. L’imbarco per gli spettatori si trova presso La Barcheria, lungo la Passeggiata del Giappone – dal lato di Viale Oceania – che verrà interamente costeggiata ad 11 nodi, prevedendo alcune soste tra cui il suggestivo Giardino delle Cascate.

Le opere presentate saranno “Arie e interludi” di Alessio Romeo, una rilettura moderna del “Trittico” di Puccini, per soprano e violino il 19 maggio; “Happy Ending” di Livia Malossi Bottignole, una storia di rivincita ispirata a “Euridice” di Caccini e alla “Didone” di Cavalli, eseguita da mezzosoprano e fisarmonica il 20 maggio; il 21 maggio sarà la volta di “L’ombra d’un sorriso” di Marco Pedrazzi, un enigmatico omaggio alla “Turandot” di Puccini, per tenore e tromba; a seguire il 22 maggio “The Wood” di Bernardo Lo Sterzo, un’ode onirica al “Sogno di una notte di mezza estate” di Benjamin Britten, eseguita da mezzosoprano e chitarra classica; a concludere la rassegna il 23 maggio “Butterfly Boat” di Diego Tripodi, una curiosa trascrizione della “Butterfly” di Puccini per soprano leggero e oboe.

La partecipazione all’evento è gratuita con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite [ https://www.eventbrite.it/e/opera-boat-lopera-lirica-a-bordo-di-un-battello-tickets-1341785389219 ].



Info su :

https://www.e45.it/

https://www.instagram.com/e.quarantacinque/

Opera Boat è un progetto di E45 realizzato in dialogo con La Barcheria

Con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.