“Mazzapenga e la farfalla…” di Alga Fratini ad Agosta (RM)

Ad Agosta, sabato 27 settembre 2025, ore 16, l’Associazione Pro Loco di Agosta ha organizzato, presso il Museo della Cultura Rurale, la presentazione, con la partecipazione dell’Autrice, del romanzo di Alga Fratini “Mazzapenga e la farfalla. Storia di Sambuci e dell’occupazione tedesca a Roma e in Val d’Aniene”

Modera la Dott. Anna De Angelis.

“Il 26 maggio 1944, mentre i bombardieri americani devastavano Tivoli e il suo ospedale, ad AGOSTA, in località Madonna della Pace, per la rappresaglia di un soldato trovato morto sulla strada che porta a Rocca Canterano, furono rastrellate, fucilate e poi esposte come monito 15 persone…” (pag. 91 del libro).

Maggiori info sul libro QUI

