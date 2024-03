A Tor Sapienza Incontra il prof. Franco Nembrini

L’incontro con il Prof. Franco Nembrini il 19 marzo 2024 sarà un’opportunità preziosa per coloro che sono impegnati nell’educazione dei propri figli e per tutti coloro che desiderano contribuire alla formazione dei giovani in modo significativo e positivo. Nembrini, con la sua esperienza e competenza nel campo dell’educazione, condividerà prospettive interessanti e consigli pratici su come affrontare le sfide educative contemporanee, toccando temi quali autorità, responsabilità e libertà.

Per questo il prossimo 19 Marzo alle 20.30 nella Sala Giovanni Paolo II, in Via Felice De Andreis 1, Parrocchia San Vincenzo de’ Paoli l’Istituto Nostra Signora della Neve propone l’incontro con il prof. Franco Nembrini, educatore appassionato, insegnante, saggista e pedagogista.

Ecco allora alcuni argomenti che saranno affrontati durante l’incontro:

Ruolo dei genitori: come stabilire una comunicazione efficace con i ragazzi e supportarli nel loro percorso educativo;

Tecnologia e educazione: come integrarla in modo significativo nel processo di apprendimento, evitando gli svantaggi legati all’abuso della tecnologia; Crescita e benessere personale: Quanto è importante promuovere la crescita e il benessere personale oltre alla mera acquisizione di conoscenze, incoraggiando lo sviluppo di competenze socio-emotive e di resilienza.

FRANCO NEMBRINI

Franco Nembrini nasce a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, il 15 agosto del 1955. Frequenta il corso di laurea in Pedagogia all’Università Cattolica di Milano. Nel frattempo inizia a insegnare religione (è il primo insegnante laico della diocesi bergamasca).

Si laurea nel 1982 e, qualche tempo dopo, un gruppo di genitori bussa alla sua porta: è l’inizio della scuola media libera “La Traccia” di Calcinate (BG) che oggi conta circa mille alunni. Diventa uno dei responsabili di Comunione e Liberazione di Bergamo, si sposa e ha quattro figli maschi. Negli ultimi anni, a seguito dell’inatteso successo dei suoi libri “Dante poeta del desiderio” e “Di padre in figlio” è stato chiamato a parlare di educazione e di Dante in tutta Italia e all’estero, in particolare in Spagna, Portogallo, America Latina e nei paesi del mondo russofono (Russia, Ucraina, Kazakhistan).

Racconta in televisione su TV2000 la sua passione per Dante e per la letteratura. Nasce così il ciclo di 34 puntate “Nel mezzo del Cammin”, mandato in onda tra il 2015 e il 2016. A seguito del successo ottenuto realizza, sempre per Tv2000, “L’avventura di Pinocchio”.

Nel 2018 pubblica per Mondadori, insieme a Gabriele Dell’Otto con prefazione di Alessandro D’Avenia, tre volumi a commento di “Inferno”, “Purgatorio” e “Paradiso” di Dante Alighieri. Dall’ottobre 2018 è membro del “Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita” Il 4 novembre 2022 ha ricevuto il Premio Internazionale Cultura Cattolica di Bassano del Grappa, in occasione della 40esima edizione.

Per info: Ist. Nostra Signora della Neve – tel. 06.2280168

