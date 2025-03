A Tor Tre Teste giornata conclusiva delle scuole di atletica del Mille di Miguel 2025

Oggi 26 marzo 2025 presso l’impianto di atletica Antonio Nori in largo Cevasco a Tor Tre Teste si è svolta la giornata conclusiva delle scuole di atletica del Mille di Miguel 2025, un’iniziativa che coinvolge in diverse regioni italiane più di ventimila studenti in quarantaquattro mattinate dedicate allo sport, all’amicizia e alla condivisione, portando nelle scuole i valori dell’inclusione e della partecipazione.

Un appuntamento imperdibile che, anno dopo anno, celebra la figura di Miguel Benancio Sánchez, atleta e poeta argentino scomparso nel 1978 a causa della dittatura militare.

L’evento, pensato per le scuole secondarie, si articola in una corsa di mille metri in pista, un’esperienza unica per i giovani studenti che avranno l’opportunità di mettersi alla prova in un contesto ludico e formativo. Ad affiancarlo lo Staffettone di Miguel, dedicato alle scuole primarie, in cui i piccoli staffettisti correranno una 400×50 metri.

Tantissime squadre venute da Bagni di Tivoli,e altre Scuole del Lazio e una grande gioia guardare i ragazzi e ragazze correre sulla pista dell’impianto purtroppo ammalorata e per la quale l’assessore allo Sport del Comune di Roma si è impegnato per la sua ristrutturazione coinvolgendo Sport & Salute.

Erano presenti per la sicurezza dei ragazzi l’associazione Protezione di A N V V F C , di Fiumicino Remo Stefanelli (Presidente) e il presidente dell’associazione nazionale Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Angelo Raffaele, coadiuvato dall’esperto Luciano Ruffo, impegnato da sempre in tantissimi appuntamenti atletici e podistici al quale dobbiamo le foto che qui sono pubblicate.

