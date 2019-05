A Villa De Santis la “6 Ore di Roma”

Alla Mezzanotte del 13 luglio 2019 nel Parco di Villa De Sanctis partirà la prima “6 Ore di Roma” 17 ma prova del Grand Prix Iuta 2019 di ultramaratona.

L’evento sportivo è organizzato dall’A.S.D. Villa De Sanctis con il supporto tecnico del gruppo dei White Shoes Runners si correrà in uno dei parchi più belli del V Municipio di Roma Capitale, nella zona, dove nei tempi antichi erano i possedimenti di Elena, madre di Costantino Imperatore di Roma.

L’A.S.D. Villa De Sanctis con sede nell’omonimo parco di Roma è conosciuta nel mondo dei runners anche e soprattutto per i risultati ottenuti nel campo delle ultra (dal 2007 al 2012 e anche nel 2015 si è classificata al primo posto del Gran Prix IUTA di Ultramaratona ed è nell’Albo d’oro della IUTA (Italian Ultramarathon and Trail Association). Nessuna società ha vinto così tante volte in Italia.

Una squadra quella dell’A.S.D. Villa De Sanctis con fortissimi e grandissimi atleti che con grande passione hanno partecipato alle gare più estreme quali Spartathlon in Grecia, Milan – Sanremo, il deserto, la Nove Colli Running, la 100 miglia di Berlino, l’Ultrabalaton in Ungheria e tantissime altre gare.

Proprio per continuare a proporsi e a proporre agli amanti delle corse podistiche, questa importante Associazione ha messo in calendario la prima ultramaratona della capitale, la” 6 ore di Roma” nel proprio territorio, Villa De Sanctis, dove ha anche la propria sede sociale, e per tutti una pista di allenamento, in un circuito di un chilometro.

La “6 ore di Roma” prenderà il via alle ore 24:00 di sabato 13 luglio per terminare alle ore 6:00 di domenica 14 luglio. Alla domanda di un giornalista rivolta ad Adalberto Sabatella Presidente dall’Atletica Villa De Sanctis circa il motivo che vi ha spinto a svolgere l’evento in piena notte, Adalberto ha fornito questa risposta: Villa De Sanctis è una delle Ville storiche di Roma ed essendo al centro di un quartiere popolare, il Prenestino – Labicano, di giorno è molto frequentata. E’ stata quasi una scelta obbligata, ha proseguito il Presidente, proprio per non creare grossi problemi ai residenti e per evitare la calura di luglio. E poi il percorso è tutto illuminato e tra l’altro la notte della gara è previsto il plenilunio.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Tutti gli atleti dovranno aver compiuto 20 anni alla data del 12 luglio 2019. Dovranno essere in possesso di certificato medico sportivo valido per la pratica dello sport “Atletica Leggera” ed essere iscritti alla Fidal o ad un Ente di Promozione Sportiva.

PER LE ISCRIZIONI: Compilare il form presente nella pagina Facebook della “6 ore di Roma”. Per le info scrivere a: iscrizione6orediroma@gmail.com Il numero massimo di partecipanti è stabilito a giudizio INSINDACABILE dall’organizzazione che in qualsiasi momento potrà bloccare le iscrizioni.

Il costo d’iscrizione fino al 14 giugno e di euro 34,90, Successivamente euro 39,90, con pagamento a mezzo Bonifico Bancario intestato A.S.D. VILLA DE SANCTIS c/c UniCredit via dei Castani – Roma. IBAN: IT05P0200805041000102459016. Previsto lo sconto di euro 5 Euro per il Club Supermarathon Italia, per gli iscritti alla 100 Marathon Club Deutschland e per i tesserati IUTA.

PRIMA DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO VERIFICARE DISPONIBILITA’ DEI POSTI. EVENTUALI SOMME BONIFICATE SENZA PREVENTIVA ACCETTAZIONE DELL’ISCRIZIONE VERRANNO RESTITUITE DOPO IL 15 LUGLIO 2019.

RINVII E PASSAGGI DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione non è rimborsabile in nessun caso. Non è possibile trasferire l’iscrizione ad un altro atleta. Qualora per qualsiasi motivo la manifestazione non dovesse svolgersi gli organizzatore non sono tenuti al rimborso della quota di iscrizione.

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE: pettorale di gara, medaglia, cronometraggio, assicurazione, assistenza medica lungo il percorso, ristori ogni giro, deposito borse, servizio spogliatoi, bagni chimici, servizio docce.

CLASSIFICA ONLINE dal giorno 15 luglio 2019. Saranno inseriti in classifica gli atleti che avranno raggiunto o superato (nella 6 ore) km 42,195.

Diploma di partecipazione inviato a richiesta tramite e-mail.

ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DI PETTORALE. Il pettorale verrà assegnato direttamente dall’organizzazione.

RITIRO PETTORALE Il pettorale potrà essere ritirato: Il giorno della gara dalle 18:00 sino alle 23:00. Al ritiro del pettorale dovranno essere versati euro 20,00 a titolo di cauzione del chip che verrà rimborsato una volta restituito. Il pettorale è strettamente personale e non cedibile.

DEPOSITO BORSE

E’ prevista una zona riservata al deposito borse. Si prega di non lasciare oggetti di valori nelle sacche. Pur garantendo il massimo controllo, l’organizzazione non risponde dell’eventuale smarrimento degli oggetti depositati.

PREMIAZIONI

I primi 3 classificati della 6 ore in assoluto per ambo i sessi.

Al termine della gara i microchip dovranno essere restituiti alla segreteria organizzativa con restituzione di euro 20,00 versati per cauzione.

RITROVO: sabato 13 luglio ore 22:00 presso il centro sportivo di Villa De Sanctis in via dei Gordiani 5. Partenza gara ore 24:00. Iscrizioni e info: Iscrizioni – 6 ore di Roma. Tel 3290084156

Il 30 maggio e il 13 giugno una delegazione dall’A.S.D. Villa De Sanctis sarà ospite del programma TV di CAT SPORT “Nati per correre” in diretta tutti i giovedì alle ore 21:00 su ONE TV canale 86 del digitale terrestre e su SKY canale 828.